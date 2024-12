La şapte luni de la prima victorie, Oleksandr Usyk s-a impus la puncte, iar decizia a fost în unanimitate. Cei trei arbitri l-au dat învingător cu scorul de 116-112, dar Tyson Fury a refuzat să accepte că a pierdut revanşa în faţa campionului unificat al greilor şi a considerat că arbitrii i-au făcut ucraineanului un „cadou de Crăciun”.

„Arbitrii i-au făcut un cadou de Crăciun. Simt că am câştigat ambele lupte. Trebuia să-l fac knock-out, dar aşa e boxul şi aşa se întâmplă. Nu există nicio îndoială, din punctul meu de vedere, că am câştigat această luptă”, a spus el, adăugând: „Nu are sens să plâng acum, s-a terminat”.

În replică, ucraineanul a spus: „Unchiul Frank cred că este orb. Dacă Tyson spune că este un cadou de Crăciun, atunci OK, mulţumesc lui Dumnezeu, nu lui Tyson. Mulţumesc echipei mele”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Oleksandr Usyk și a spus că victoria arată că ucrainenii „nu vor renunţa niciodată” la ceea ce le aparţine, cu trimitere la războiul cu Rusia.

„Prin păstrarea centurilor de campion, Oleksandr dovedeşte că suntem ucraineni şi că nu vom renunţa niciodată la ceea ce este al nostru. Indiferent de dificultăţi, vom învinge. Fie în ring, pe câmpul de luptă sau în arena diplomatică”, a precizat Zelenski.

