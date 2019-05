Pandurii are termen până la finalul lunii mai să îşi achite datoriile faţă de foştii jucători Gordan Bunoza şi Nikola Vasiljevic, altfel FRF pune în aplicare cererea FIFA de penalizare cu 9 puncte, fapt care, automat, duce echipa gorjeană la retrogradarea în Liga 3. Către Bunoza, Pandurii are o datorie de 194.593 de lei (aproximativ 48.622 euro), iar către Nikola Vasiljević trebuie să achite 150.153 de lei (aproximativ 31.518 euro), bani pe care clubul din Târgu Jiu nu îi are.