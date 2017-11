LIVETEXT Juventus – Barcelona, în Liga Campionilor (miercuri, ora 21:45). Reeditarea finalei din 2014. Buffon, compătimit

LIVETEXT Juventus – Barcelona, în Liga Campionilor, runda a cincea ( penultima). Meciul de la Torino, reeditarea finalei Ligii de acum doi ani, 3-1 pentru Barca, este sinonimă cu un meci decisiv pentru câştigătoarea Grupei C. Barcelona este lider cu 10 puncte, iar Juve se află pe locul 2, cu șapte puncte. Sporting Lisabona are patru puncte, iar Olympiakos un punct.

Înainte de confruntarea de miercuri, Ivan Rakitic şi Jordi Alba au vorbit la superlativ despre Buffon. Goalkeeper-ul „Bătrânei Doamne” le-a oferit un răspuns pe măsură.

În ultimul său an ca jucător activ, Buffon a ratat calificarea la Mondial, Suedia eliminând squadra azzurra la baraj. Drept urmare, competiţia din Rusia, care trebuia să fie ultima din cariera marelui portar, va fi vitregită de prezenţa acestuia.

„L-aş lăsa fără nicio rezervă pe Buffon să joace în locul meu la Mondial, dacă s-ar putea. Îmi e greu să descriu în cuvinte ce înseamnă un turneu finală fără el”, a spus Rakitic în conferinţa de presă premergătoare meciului, completat de Jordi Alba: „E cel mai mare portar din istorie. Mi-ar plăcea să fac schimb de tricouri cu el după meci şi să-l adaug la colecţia mea. Îmi pare atât de rău că nu va fi prezent la Campionatul Mondial”.

Probabil emoţionat de cuvintele mari ale adversarilor, Buffon a ţinut să le mulţumească prin intermediul contului de twitter. „Gigi” şi-a păstrat umorul, chiar dacă fără îndoială că necalificara la CM i-a provocat o rană adâncă.

„Dragă @ivanrakitic, ca goalkeeper aş putea evolua, dar să joc în locul tău pentru Croaţia, ca mijlocaş, s-ar putea să nu fie o idee aşa bună. O spun pentru binele tău :)). Lăsând gluma la o parte, cuvintele tale au fost un cadou superb pentru mine. Îi mulţumesc şi lui @JordiAlba: tricoul meu te aşteaptă”, a scris uriaşul portar, pe contul său de twitter.

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake.? Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you

