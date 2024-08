ProTV, care deține drepturile pentru această partidă, a luat decizia de a transmite meciul exclusiv pe platforma Voyo.ro. Aici, abonamentul lunar costă 4 euro + TVA.

Fără victorie în Liga 1, dar neînvinsă în cupele europene, FCSB și-a amânat ultima etapă din campionat, cu FC Botoșani.

La rândul ei, Sparta Praga a obținut cinci victorii din tot atâtea meciuri oficiale în toate competiițile, sub comanda noului antrenor principal, danezul Lars Friis.

„Știm că vom întâlni un adversar foarte dificil, ne gândim doar la acest meci. Pentru mine sunt două reprize, prima va fi mâine (n.r. – marți). Sper să reușim un rezultat bun, dar cred că soarta calificării se va juca în ambele meciuri. Îmi place ca jucătorii mei să viseze foarte departe, căci doar așa poți realiza lucruri mărețe. Trebuie să muncim din greu”, a declarat, înainte de meci, Elias Charalambous, antrenorul FCSB,

„FCSB are o structură bună. Are acel ceva de a face bine lucrurile, este bună atunci când are mingea. Am văzut ceea ce poate FCSB și pe contraatac, de asemenea, la ultimul meci cu Maccabi. Dar și în liga românească. Sunt jucători rapizi, care reacționează, sunt periculoși pe contraatac”, a precizat și Lars Friis, tehnicianul echipei Sparta Praga.

Recomandări Lider al clanului Caran, învoit de instanță ca să petreacă în Grecia. Emil Răducan e trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat

Echipele probabile:

Sparta Praga: Vindahl – Ross, Pavelka, Sorensen – Wiesner, Sadilek, Laci, Imanol – Haraslin, Olatunji, Krasniqi. Antrenor: Lars Friis

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Ștefănescu, Olaru, Băluță – Miculescu. Antrenor Elias Charalambous

Dacă trece de Sparta Praga, va avea asigurată prezența sigură în grupele Europa League și va evolua în play-off-ul Champions League cu învingătoarea dintre PAOK Salonic și Malmo.

FOTO: Hepta

Urmărește-ne pe Google News