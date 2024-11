You already know what happened in Spain these days, don't you? First Valencia and now Barcelona



Stay safu pic.twitter.com/aNtYWHrTKE — Bouncy (@sonofacrisis) November 4, 2024

Asociația profesională Élite Taxi informează că taximetriștii din zona Barcelona au blocat solicitarea oricărui serviciu până la ora locală 14.00. Rezervările făcute până la această oră vor fi anulate din motive de siguranță.

La aeroportul Barcelona – El Prat, forțele de ordine Mossos d’Esquadra sfătuiește călătorii să nu părăsească aerodromul și să rămână în interior. Din cauza avertismentului, în zona metropolitană a Barcelonei, numeroase servicii de autobuz sunt afectate în frecvență și traseu.

Aeroportul Barcelona – El Prat a constituit un comitet de criză pentru a monitoriza situația cauzată de furtunile puternice. Până acum, 17 zboruri au fost redirecționate către aeroporturi alternative și aproape 50 de zboruri au fost anulate sau au întârzieri considerabile.

În plus, unele zone ale terminalelor au fost inundate, în special în zona publică a Terminalului 1 și în parcarea aeroportului. Pentru a facilita mobilitatea vehiculelor, au fost deschise barierele în zonele de parcare care necesită ieșiri alternative.

Serviciul de trenuri Rodalies și metroul care conectează aeroportul sunt suspendate.

🇪🇸 | LO ÚLTIMO



Residentes locales de Gavá, Barcelona, informan sobre el restablecimiento de la energía eléctrica y la detención de la lluvia, después de varias horas de precipitaciones continuas. pic.twitter.com/ueV3D24xQM — UHN PLUS (@UHN_Plus) November 4, 2024

Situația meteorologică din zona Barcelonei a dus la închiderea drumului C-58. Circulația este restricționată între Castellbell i el Vilar și Monistrol de Montserrat din cauza unor alunecări de teren. De asemenea, pe C-32, drumul este închis în ambele sensuri între Castelldefels și Sant Boi de Llobregat din cauza inundațiilor severe.

🔴❗️RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain! This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain.



It's never ending 😭pic.twitter.com/jhV817tKv1 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2024

Protecția Civilă solicită evitarea deplasărilor în comarcele Vallès Occidental, Vallès Oriental și Maresme din cauza ploilor torențiale așteptate în următoarele ore. Cetățenii sunt sfătuiți să evite râurile și ravenele.

