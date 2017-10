Maratonul Bucureștiului 2017 are loc în acest weekend. 16.000 de oameni sunt așteptați la startul celei de-a 10-a ediții a cursei.

UPDATE 15 septembrie, ora 10:00. În data de 15 octombrie 2017, traficul va fi restricționat pe traseele curselor de adulți de 10 km, 21 km și 42 km și pe străzile care acced în acestea, în intervalul orar 7,30 — 17,00: bd. Libertății, bd. Unirii, Splaiul Independenței (între Piața Unirii și Pod. Hașdeu), str. Vasile Pârvan, str. Berzei, str Buzești (sens Splaiul Independenței către bd. Ion Mihalache), șos. Kiseleff (între Piața Victoriei și Arcul de Triumf), Calea Victoriei (fără a afecta traversul), str. Știrbei Vodă, str. Ion Câmpineanu (între str. Știrbei Vodă și Calea Victoriei), bd. Regina Elisabeta (între Piața Universității și Piața Mihail Kogălniceanu), bd. Mihail Kogălniceanu (între bd. Schitu Măgureanu și str. Vasile Pârvan), bd. Mircea Vodă, Splaiul Unirii (între șos. Mihai Bravu și bd. Nerva Traian), bd. Decebal, bd. Basarabia (între Piața Hurmuzachi și șos. Morarilor), str. Maior Coravu.

Maratonul Bucureștiului 2017. Traseele competițiilor de duminică, 15 octombrie

-Cursa 10km Vodafone (10km) cu startul la 08.00: START bdul Libertății (Parc Izvor- între bdul Națiunile Unite și Splaiul Independenței), dreapta pe Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta pe bdul Națiunilor Unite, stânga pe bdul Libertății, Piața Constituției, stânga pe breteaua Parchetului General, dreapta pe bdul Unirii, întoarcere înainte de Piața Alba Iulia,bdul Unirii, bdul IC Brătianu, Piața Unirii, stânga pe str. Halelor, continuare pe Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta pe bdul Națiunile Unite, stânga pe bdul Libertății, Piața Constituției-SOSIRE.

-Cursa Semimaraton Volkswagen (21 km), cu startul la 09.30: START bdul Libertății (Parc Izvor- între bdul Națiunile Unite și Splaiul Independenței), dreapta pe Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta pe bdul Națiunilor Unite, stânga pe bdul Libertății, Piața Constituției, stânga pe breteaua Parchetului General, dreapta pe bdul Unirii, întoarcere la alveola dintre bdul Mircea Vodă și bdul Nerva Traian, bdul Unirii, bdul IC Brătianu, Piața Unirii, stânga pe str Halelor, continuare pe Splaiul Independenței, dreapta pe bdul Vasile Pârvan, str. Berzei, str. Buzești, dreapta Piața Victoriei, stânga Șoseaua Kiseleff, întoarcere înainte de Piața Arcului de Triumf, retur pe Șos. Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, dreapta pe str. Știrbei Vodă, stânga pe str. Ion Câmpineanu, dreapta pe Calea Victoriei, dreapta pe bdul Regina Elisabeta, dreapta pe aleea centrală din Parcul Cișmigiu, întoarcere în parc și retur în bdul Regina Elisabeta, continuare pe bdul Mihail Kogălniceanu,întoarcere înainte de str Vasile Pârvan, retur până în Calea Victoriei, dreapta pe Calea Victoriei, dreapta pe Splaiul Independenței, întoarcere pe Podul Hașdeu, Splaiul Independenței, Piața Națiunilor Unite, dreapta pe bdul Națiunile Unite, stânga pe bdul Libertății, Piața Constituției-SOSIRE.

-Cursele Maraton Raiffeisen Bank (42 Km) și Ștafetă Scholl (10k+10k+13,5k+8,7K) au startul la 09.30: START bdul Libertății (Parc Izvor- între bdul Națiunile Unite și Splaiul Independenței), dreapta pe Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta pe bdul Națiunilor Unite, stânga pe bdul Libertății, Piața Constituției, stânga pe breteaua Parchetului General, dreapta pe bdul Unirii, întoarcere la alveola dintre bdul Mircea Vodă și bdul Nerva Traian, bdul Unirii, bdul IC Brătianu, Piața Unirii, stânga pe str Halelor, continuare pe Splaiul Independenței, dreapta pe bdul Vasile Pârvan, str. Berzei, str. Buzești, dreapta Piața Victoriei, stânga Șoseaua Kiseleff, întoarcere înainte de Piața Arcului de Triumf, retur pe Șos. Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, dreapta pe str. Știrbei Vodă, stânga pe str. Ion Câmpineanu, dreapta pe Calea Victoriei, dreapta pe bdul Regina Elisabeta, dreapta pe aleea centrală din Parcul Cișmigiu, întoarcere în parc și retur în bdul Regina Elisabeta, continuare pe bdul Mihail Kogălniceanu,întoarcere înainte de str Vasile Pârvan, retur până în Calea Victoriei, dreapta pe Calea Victoriei, dreapta pe Splaiul Independenței, întoarcere pe Podul Hașdeu, Splaiul Independenței, Piața Națiunilor Unite, dreapta pe bdul Națiunile Unite, stânga pe bdul Libertății, Piața Constituției, stanga pe breteaua Parchetului General, dreapta pe bdul Unirii, dreapta pe bdul Mircea Vodă, Podul Timpuri Noi, stânga pe Splaiul Unirii(malul stâng al cursului râului), întoarcere înainte de intersecția cu șos. Mihai Bravu,retur pe Splaiul Unirii, bdul Mircea Vodă, dreapta pe bdul Unirii, Piața Alba Iulia, bdul Decebal, Piața Hurmuzache, bdul Basarabia, întoarcere înainte de intersecție cu șos. Morarilor( fără a afecta traficul din intersecție),retur pe bdul Basarabia, dreapta în incinta Parcului Național Arena, ocolire stadion pe aleea ce-l înconjoară, dreapta pe aleea de ieșire către bdul Maior Coravu, bdul Maior Coravu, întoarcere înainte de intersecție cu șos. Miha Bravu, retur în aleea centrala din incinta complexului Național Arena, intrare pe poarta din dreapta, aleea centrală, ieșire în bdul Basarabia, dreapta până la Piața Hurmuzache, bdul Decebal, Piața Alba Iulia, bdul Unirii, dreapta pe breteaua Ministerului de Finanțe, stânga pe bdul Libertății, Piața Constituției-SOSIRE.

UPDATE 14 septembrie, ora 10:20. Imagini de la Cursa Populară (3 km) care a avut loc sâmbătă dimineață.

FOTO: Vlad Chirea

An de an numărul celor care reușesc să termine de alergat 42 de kilometri și 195 de metri în cadrul unei competiții crește. Peste 16.000 de persoane, din 60 de țări, vor alerga în acest an. De la copii până la sportivi de performanță, de la foști mari sportivi până la actori și politicieni.



Un exemplu de echipă de ștafetă. Aleargă pentru care consideră cultura o prioritate socială importantă!

Proiectul Asociaţiei Culturale ”Griviţa 53” se referă la construirea, de la zero, a primului teatru independent, în București, dupa 71 de ani. Inițiativa ii apartine regizoarei Chris Simion-Mercurian care a vandut casa bunicii sale pentru a achizitiona terenul. Bugetul necesar pentru construirea teatrului este de 1.000.000 de euro. Perioda realizării proiectului este de 3 ani. Primul an este dedicat strângerii de fonduri, următorii doi ani pentru construcție.

Numărul de alergători care au trecut linia de finiș la Raiffeisen Bank Maratonul București (ultimii 5 ani)

2012: 534 – 468 de băieți și 66 de fete

2013: 655 – 576 de băieți și 79 de fete

2014: 704 – 596 de băieți și 108 de fete

2015: 891 – 756 băieți și 135 de fete

2016: 926 – 778 de băieți și 148 de fete

Maratonul Bucureștiului 2017. Ce curse au fost sâmbătă, 14 octombrie

Cursa Popula ră Ciuc Radler ( 3km ), cu startul la 8.00 : START de pe bretea Parchetului General-bdul Unirii, întoarcere la intersecția cu bdul I.C. Brătianu,la trecerea pentru pietoni, bdul Unirii, Piața Constituției la ceas dreapta pe breteaua Ministerului de Finanțe, dreapta pe bdul Libertății până la intersecția cu Calea 13 Septembrie, bdul Libertății, dreapta pe breteaua Parchetului General-SOSIRE.

Cursa Adolescen ților ( 3 km ) cu startul la 8. 30 : START din Piața Constituției, bdul Unirii, până la intersecția cu bdul I.C. Brătianu, retur pe sensul celălalt, breteaua Ministerului de Finanțe, dreapta pe bdul Libertății, întoarcere înainte de intersecția cu bdul Națiunile Unite, întoarcere pe bdul Libertății, bd Libertății până la intersecția cu Calea13 Septembrie, întoarcere pe bd Libertății, până la Piața Constituției, dreapta pe breteaua Parchetului General – SOSIRE.

-Cursa Jogging în Scutece SAMAS (0,9 km), cu startul la 9. 30 : START bretea Parchetul General, bdul Unirii, întoarcere la a doua trecere pentru pietoni, bdul Unirii, Piața Constituției la ceas, stânga bretea parchetul General-SOSIRE

Cursa Copiilor UNIQA Asigurări ( 0,9 km ), cu startul la 9. 50 pe categorii de vârstă și gen (6-7; 8-9 ani) : START bretea Parchetul General, bdul Unirii, întoarcere la a doua trecere pentru pietoni, bdul Unirii, Piața Constituției la ceas, stânga bretea parchetul General-SOSIRE

Cursa Copiilor UNIQA Asigurări (1,4 km), cu startul la 10.00 pe categorii de vârstă și gen(10-11; 12-13 ani): START bretea Parchetul General, bdul Unirii, întoarcere la capătul liniei de tramvai 32 la trecere pentru pietoni, bdul Unirii, Piața Constituției la ceas, stânga bretea parchetul General-SOSIRE

Tricoul oficial al competiției

Maratonul Bucureștiului 2017, premii de 40.000 de euro. Imn oficial semnat de Zoli Toth

Cea de-a zecea ediție a Maratonului București 2017 aduce o serie de noutăți:

Introducerea unei noi curse, Cursa Vodafone 10km .

Traseu extins și atractiv. Cu sprijinul autorităților locale, traseul a fost extins la 36 km, străzi și sensuri de circulație închise traficului rutier, un traseu care străbate orașul până în zona de nord, până la Piața Victoriei și Arcul de Triumf, oferind participanților bucuria (re)descoperirii zonelor emblematice din București.

Puncte de start diferite fată de cele de sosire .

Curse consecutive și în zile diferite , măsură luată tot pentru fluidizarea alergării.

Introducerea Comisiei de Contestații .

Premiile în bani și/sau produse, servicii vor fi plătite/oferite în maxim 8 săptămâni de la finalizarea evenimentului.

Soluții fotografice pentru toate cursele de duminică. Participanții tuturor curselor care se vor desfășura duminică, 15 octombrie, vor beneficia de soluțiile fotografice, putând primi albume personalizate cu fotografiile proprii din timpul cursei.

Valoarea totală a premiilor a crescut. Vor fi oferite 50 de premii în bani, precum şi sute de premii în produse oferite de sponsorii şi partenerii evenimentului, în valoare totală de 40.000 de euro.

Imnul “Run!Run!”. Cu ocazia celei de-a 10-a ediții a Maratonului București, Zoli Toth, ambasador al Bucharest Marathon, a compus și va interpreta pe 15 octombrie în Piata Constituției, imnul Maratonului și imnul alergatorului Bucharest Running Club: “Run!Run!”, Zoli Toth Project feat. Robert Konstantin

