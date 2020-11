VIDEO | Momente dramatice la MP de Formula 1. Mașina pilotului Romain Grosjean a luat foc în timpul cursei

Potrivit formula1.com, monopostul lui Grosjean s-a ciocnit de cel al lui Daniil Kviat (AlphaTauri) şi a ieşit de pe pistă în foarte mare viteză.

La impactul cu bariera de pe margine, monopostul s-a rupt şi din el a curs combustibil, ceea ce a făcut ca maşina să ia foc.

Cursa a fost întreruptă pentru o oră din cauza incidentului.

Conform primelor informații, pilotul are câteva arsuri minore pe mâini și pe glezne, fiind în afara oricărui pericol. El se află sub îngrijirea medicilor în acest moment.

How did Roman Grosjean walk away from that? Well done for everyone for quick response ? pic.twitter.com/b29ubuLLof