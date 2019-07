Mihaela Buzărnescu o laudă pe Simona Halep: ”Niciodată nu se lasă bătută”

Mihaela Buzărnescu a avut un discurs de campioană la finalul partidei.

”A fost un meci bun în mare parte. Mă bucur că am reușit să fiu într-o oarecare măsură aproape de Simona. În aceeași măsură, am fost departe, pentru că am pierdut.

Îmi pare rău că nu am avut ocazia să jucăm acest meci în turul trei sau într-o fază mai avansată a competiției. Îi doresc mult succes mai departe Simonei. Poate ar fi trebuit să fiu mai agresivă în anumite momente dificile. Sper ca în viitor să pot câștiga meciuri împotriva unor jucătoare de top 10, top 15”, a declarat Buzărnescu la Eurosport.

”În primul rând este greu să jucăm una împotriva celeilalte. Ne știm de atâția ani, suntem prietene, suntem colege în echipa de Fed Cup. E greu pentru toate jucătoarele puse în această ipostază.

Mereu e dificil cu Simona. E foarte experimentată, cu lovituri bune și cu multă constanță. Niciodată nu se lasă bătută, luptă mereu cu devotament. Sper ca acest meci să fie un lucru bun din punct de vedere psihologic pentru mine”, a adăugat Miki.

Great match , with bitter sweet feelings , playing against our no 1 romanian player @simonahalep – congrats on your victory !

I’ll keep on fighting ! ❤?

