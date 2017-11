Nadia Comăneci, gest impresionant pentru o australiancă stabilită în România.

In 1976, dupa succesul inegalabil obtinut de Nadia Comaneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde gimnasta din Romania a fost notata in premiera absoluta pentru o editie a Jocurilor Olimpice cu nota maxima, 10, foarte multe femei au decis ca prenumele fetelor lor sa fie Nadia. Asa s-a intamplat, de pilda, si cu o australianca a carei mama devenise mare fan Nadia Comaneci.

Anii au trecut, iar destinul a facut ca australianca sa ajunga chiar in Romania, in calitate de profesoara, pentru a preda cursuri copiilor de la scoala americana din Bucuresti. Nici in cele mai frumoase vise, profesoara din Australia nu s-a gandit, vreodata, ca va veni o zi in care o va cunoaste personal pe Nadia Comaneci. Aflata in tara pentru doua zile Nadia a aflat de povestea australiencei si s-a gandit sa-i faca o surpriza.

”Am mers la scoala americana pentru a o intalni pe Nadia din Australia. In clipa in care am intrat in clasa profesoara a fost foarte emotionata iar copiii intrebau daca, intr-adevar, chiar Nadia Comaneci a venit in clasa lor.

Si eu am fost foarte emotionata. De-a lungul timpului m-am mai intalnit cu persoane care poarta prenumele Nadia. Mi-au spus ca parintii lor au luat decizia sa le dea aceste prenume datorita mie. De fiecare data sunt impresionata de gesturile pe care le-au facut parintii acestor copii fata de mine!”, a precizata Nadia Comaneci in exclusivitate pentru telekomsport.ro.