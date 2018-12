Nordicii nu dau șanse României pentru calificarea la Euro 2020: ”E bună, dar nu pentru locul 2”

UEFA a stabilit programul meciurilor din preliminariile Euro 2020, iar tricolorii au o misiune foarte dificilă. Debutează pe 23 martie cu Suedia, în deplasare, și termină cu o dublă de foc în noiembrie: cu Suedia, acasă, și cu Spania, în deplasare.

Cu toate astea, Cosmin Contra este optimist: „Nu mi se pare cea mai grea grupă în care puteam pica. Are o dificultate medie. Nu trebuie să mai vorbim despre Spania, e a doua mea casă. Am jucat un amical cu Suedia (scor 1-0, gol Rotariu), e o echipă care se califică regulat la turneele finale. Sunt foarte bine organizați, se bazează mult pe forța grupului, dar cred că avem șanse. Norvegia e o echipă tânără, în reconstrucție, care și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor. Nu trebuie să ne fie frică de ei. Vom face totul să ne calificăm din această grupă, nu ne gândim la play-off”.

Norvegienii nu ne iau prea mult în calcul. Se concentrează pe rivalitatea cu suedezii, pe care îi numesc „den store bror”, „fratele mai mare”. Cel mai mare ziar norvegian, VG, vede ca principali contracandidați la calificare Spania și Suedia: „România poate fi echipa-cheie. Probabil nu suficient de bună să ocupe locul doi, dar destul de bună încât să ia puncte de la orice echipă”. Pentru fostul mare internațional Kjetil Rekdal, România reprezintă un „adversar necunoscut, dar dificil”.

Norvegia are selecționer suedez

Duelul suedezo-norvegian se anunță foarte aprig, iar când doi se ceartă, nu-i așa?, România poate să câștige! „Va fi interesant, cu două jocuri între fratele mai mare și fratele mai mic. Fratele mai mare are totul de pierdut, iar fratele mai mic are numai de câștigat. Cred că-i putem rezolva pe suedezi”, a aruncat mănușa secundul Norvegiei, Per Joar Hansen, conform Aftenposten. Lars Lagerbäck, fostul selecționer al Suediei, conduce acum Norvegia. „Avem șanse mari, chiar dacă va fi dificil. Suedia este un alt favorit pe care îl pot spune, după Spania. N-aș fi vrut să joc împotriva Suediei', a punctat Lagerbäck, 70 de ani. „Sunt prieten foarte bun cu Lasse Lagerbäck. Am lucrat împreună la naționala Suediei, în calitate de consilier. Ne cunoaștem foarte bine și ambii ne putem descurca foarte bine”, declarat selecționerul Suediei, Janne Andersson, 56 de ani.

Luis Enrique: „Suedia şi Norvegia sunt echipe la un nivel foarte bun”

Nici spaniolii nu ne văd prea bine. Selecționerul Luis Enrique: „Suedia şi Norvegia sunt echipe la un nivel foarte bun, cu siguranţă nu le vom subestima. E o grupă foarte complicată. Pe hârtie, putem părea favoriţi, dar trebuie să demonstrăm asta şi pe teren şi sunt sigur că va fi dificil”. Fostul internațional român Basarab Panduru a tras o concluzie sumbră: „Eu zic că Spania e pe primul loc, Suedia pe locul doi, iar acum te baţi cu Norvegia”. La Euro 2020 se califică 24 de echipe: 20 din preliminarii și patru din Liga Națiunilor.

„Mi-a plăcut ce a scris Lobonț: Nu ne luptăm pentru locul 2! Nu este o mentalitate sănătoasă să pleci din start cu gândul la al doilea loc. Trebuie să-ți fixezi un obiectiv și să muncești, doar așa poți să ajungi la el. Luați istoria și vedeți! Cu Argentina, Italia, Anglia!”

– Gică Hagi, manager Viitorul

Mircea Rednic: „Ar fi o surpriză să ne calificăm, dar nici nouă în ’84 nu ne dădea nimeni şanse”

Antrenorul formaţiei Dinamo, Mircea Rednic, susţine că ar fi o surpriză ca echipa naţională să se califice la EURO 2020, dar a precizat că nici în preliminariile pentru EURO 1984, când juca la prima reprezentativă, nu dădea nimeni nicio şansă României în grupă cu Italia, campioana mondială de la acel moment.

„De ce să nu avem şanse? Noi pentru EURO ’84 aveam vreo şansă cu campioana mondială în grupă? Italia câştigase Cupa Mondială în ’82, ce, ne dădea nouă cineva vreo şansă? Dar am terminat grupa pe primul loc. I-am bătut aici şi am făcut egal la ei. Şi aveam atunci şi Suedia în grupă. Ar fi o surpriză să ne calificăm din grupa asta, ţinând cont că e Spania în grupă. Dar în fotbal se pot întâmpla multe. Nu-l mai avem pe Cămătaru, dar azi îl avem pe Ţucudean”, a afirmat Rednic, luni, într-o conferinţă de presă.