Gazdele și-ar fi dorit ca naționala sub 18 ani a României să fie prezentă la momentul festiv al ciucanilor, însă Federația Română de Fotbal (FRF) a refuzat invitația. Astfel, locul naționalei noastre a fost luat de o selecționată a Ținutului Secuiesc.

Astăzi, reprezentanții mai multor peluze din România au publicat o scrisoare deschisă cu iz naționalist pe paginile de pe rețelele de socializare, în care solicită ca autoritățile să nu permită desfășurarea acestei partide, pe care o consideră „un atac direct la securitatea țării noastre”

„Ne aflăm în fața unui nou moment zero. Din păcate, gândurile separatiste ale populației minoritare din mijlocul țării iau amploare pe zi ce trece. Noua găselniță de propagare a acestora este disputarea unui meci amical între naționalele U18 ale Ungariei și Ținutului Secuiesc. Cum poate un stat imaginar să aibă o echipă națională? Cum putem permite ca pe teritoriul nostru să se nască o astfel de echipă? Chiar nu putem sesiza că ideea separatistă a luat o amploare considerabilă și că este doar începutul?”, scrie în textul publicat de galeriile mai multor echipe de fotbal din România.

Reprezentanții peluzelor adresează un apel către organizatorii meciului, pentru ca aceștia să găsească „un oponent real” pentru disputarea meciului de mâine.

„În caz contrar, facem apel către Federația Română de Fotbal și Guvernul României să nu permită disputarea acestui meci, fiind un atac direct la securitatea țării noastre. Altfel, noi, semnatarii acestei scrisori deschise, anunțăm public că vom avea grijă ca partidele pe care le vom disputa cu echipele separatiste maghiare să se desfășoare în «cele mai plăcute» condiții pentru dânșii. Dacă așa-zisele puteri ale statului nu vor fi capabile să oprească acest pericol, vom prelua noi cârma și ne vom apăra țara cu toate forțele posibile. Știm, aveți nevoie de cele câteva procente de la partidul separatist, dar ar fi cazul să demonstrați pentru cine luptați cu adevărat”, amenință galeriile. Recomandări SURSE: Ministerul Sănătății face controale la INML, după mai multe proteste care au reclamat tergiversarea expertizelor

Semnatarii scrisorii deschise sunt: Peluza Sud Craiova, Peluza Cătălin Hîldan, Peluza Nord Rapid, Peluza Sud Timișoara, Peluza Șepcile Roșii, Peluza Marină, ShadowS & Vacarm (Steaua), Grupul „Suntem Ultras Dinamo” din Peluza Sud Dinamo, Peluza 1 Ilie Oană, Peluza Nord Iași, Peluza Nord Galați, Liga Suporterilor Stegari, Peluza Sud Sibiu, Frații (FC Argeș), Honor et Patria, Camarazii România, Uniți Sub Tricolor, Ploiești România, Dulce Românie, Ultra România.

Anterior, și formațiunea AUR, cunoscută pentru derapajele naționaliste, a reacționat, cerând Guvernului să se implice și să oprească partida amicală de la Miercurea Ciuc.

Recomandări O Casă de Asigurări de Sănătate a făcut publice bolile a zeci de mii de români. Ce sancțiune riscă? Un avertisment!

„Acest meci reprezintă nu doar o sfidare similară cu ultimele incidente de la partidele de hochei și fotbal, ci prin el se încearcă și statalizarea așa-zisului Ținut Secuiesc. Este o etapă în care asistăm la crearea sau inocularea ideii de stat maghiar în Transilvania, care joacă cu celălalt stat maghiar, Ungaria. O idee mai veche a revizionismului maghiar, realizabilă acum, ca urmare a maghiarizării guvernului de la București și a șantajului UDMR”, a transmis liderul AUR, George Simion.

Cum s-a ajuns ca stadionul din Miercurea Ciuc să fie inaugurat cu un amical Ungaria – Ținutul Secuiesc

Duelul va avea loc mâine după-amiază, într-o perioadă în care calendarul naționalei U18 a României e încărcat deja cu alte acțiuni. Surse din cadrul Federației Române de Fotbal, citate de GSP, au confirmat că s-au purtat discuții între cele două părți, dar că FRF n-a avut încotro și a declinat propunerea.

Prin urmare, oficialii ciucanilor s-au reorientat și au stabilit un meci amical între Ungaria U18 și o selecționată a Ținutului Secuiesc, din care vor face parte inclusiv jucători de la Sepsi și Csikszereda.

„Dacă ar veni România în ultimul moment, eu aș schimba și am juca cu România, dar e greu de crezut. Pe altcineva nu am vrut să chemăm. Mi s-ar fi părut caraghios ca eu să inaugurez baza cu un amical Ungaria – Serbia, de exemplu. Așa că am avut aceste două opțiuni. Am dorit cu România, nu s-a putut, și atunci am ales această variantă B. Va fi o selecționată ad-hoc a Ținutului Secuiesc. Un jucător de la Sepsi, un jucător de la Târgu Mureș și tot așa. Sincer, pe mine nu mă interesează politica, am văzut că doar pe dumneavoastră vă interesează”, a explicat Zoltan Szondy, președintele celor de la Csikszereda.

Recomandări Cod portocaliu și cod galben de canicula în aproape toată țara. Temperaturile ajung la 40 de grade Celsius

Scandalul vine în contextul în care Ținutul Secuiesc a generat, de ani buni, tensiuni puternice între facțiunile radicale din rândul etnicilor maghiari și români.

Etnicii maghiari din Ținutul Secuiesc militează pentru o autonomie sporită față de celelalte provincii, iar autoritățile centrale de la București consideră că pretențiile sunt anticonstituționale și nu iau în considerare niciun proiect de autonomie teritorială pe baze etnice.

Așa-numitul Ținut Secuiesc este un teritoriu format din județele Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, județele cu cele mai mari procentaje de populație de etnie maghiară din România: Harghita (85,2%), Covasna (73,7%), Mureș (38,1%).

Foto: Hepta.ro

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari” pe vremea lui Ceaușescu, a recunoscut: „Am încărcat blănuri, aur, bani!” Șocul pe care l-a avut când a ajuns în pădurea Bogata

Playtech.ro Pericol în stațiunea Saturn. Cu ce s-au trezit turiștii pe plajă: Grijă mare!

Observatornews.ro Cu cât își vând românii voucherele de vacanță pe internet. Riscă amenzi de aproape 30.000 de lei, dar nu le pasă

HOROSCOP Horoscop 23 iulie 2022. Gemenii au șansa unor întâlniri speciale, care le pot schimba perspectiva în legătură cu anumite probleme

Știrileprotv.ro Familie distrusă în Focșani. O fată de 15 ani a fugit noaptea cu iubitul și au făcut accident cu mașina, iar ea a murit

Orangesport.ro Un taximetrist susţine că a fost umilit de vedeta ţării. Cum i-a putut plăti o cursă de 120 de kilometri: "E o batjocură"

PUBLICITATE De ce e important să-ți faci analizele. Medicul îți recomandă teste în funcție de vârstă, sex și de istoricul medical

PUBLICITATE Cum amenajezi optim spațiul dedicat biroului de acasă