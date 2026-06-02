Cinci persoane rănite într-un zbor Eurowings

În timpul urcării la nivelul de zbor FL380, comandat de controlul traficului aerian, aeronava A320 a fost prinsă de un curent turbionar puternic generat de un Airbus A380-800 al Emirates (înmatriculare A6-EUF), care zbura în fața sa la aceeași altitudine, la o distanță de 7,6 mile marine (aproximativ 14,1 kilometri). În urma impactului cu acest flux de aer turbulent, avionul Eurowings a fost destabilizat și a pierdut altitudine brusc, coborând cu o viteză de 3.000 de picioare pe minut.

În cel mai critic moment al turbulențelor, una dintre însoțitoarele de bord a fost aruncată pe tavanul cabinei, adaugă aceeași sursă.

Aterizare de urgență la Köln

Echipajul a reușit să stabilizeze avionul și să continue zborul către destinația sa finală, aeroportul din Köln, unde echipele medicale se aflau deja în așteptare. La aterizare, răniții au primit primele îngrijiri la bordul aeronavei, după care au fost transportați la spital pentru evaluări suplimentare. Între timp, anchetatorii au recuperat înregistratoarele de zbor (CVR și FDR) pentru a analiza circumstanțele exacte ale incidentului.

În urma verificărilor, avionul Eurowings a rămas la sol timp de aproximativ patru ore și jumătate, iar zborurile ulterioare au înregistrat întârzieri de până la trei ore și jumătate. Airbus A380 al Emirates, pe de altă parte, nu a suferit nicio avarie și și-a continuat zborul spre Londra Heathrow fără alte incidente.

Pericolele curenților turbionari

Curenții turbionari sunt vârtejuri de aer formate la capetele aripilor unei aeronave, fiind o consecință a generării sustentației. Din cauza dimensiunilor și greutății mari, Airbus A380, singurul avion de pasageri din lume clasificat în categoria „Super” de către Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), produce unele dintre cele mai puternice fluxuri vortex, care pot persista timp de minute în șir în aer.

Conform reglementărilor OACI, între un A380 și o aeronavă din categoria „Medie” – cum este un A320 – trebuie menținută o distanță minimă de șapte mile marine atunci când acestea zboară la aceeași altitudine sau la o diferență de cel mult 305 metri (1.000 de picioare). În acest caz, distanța dintre cele două avioane era de 7,6 mile marine, suficientă conform normelor, dar insuficientă în fața unor turbulențe neașteptat de puternice.

Alte incidente similare

Acest episod readuce în atenție pericolele curenților turbionari, care, deși rari, pot avea consecințe grave. În ianuarie 2017, un avion Bombardier Challenger 604 s-a prăbușit de la o altitudine de 3.050 de metri în Marea Arabiei, după ce a intrat în curentul turbionar al unui A380 Emirates. De asemenea, în martie 2023, un avion regional Bombardier CRJ-900 al Air Canada a pierdut brusc altitudine în apropierea aeroportului Ronald Reagan din Washington, după ce a fost afectat de vortexul unui Boeing 777.

