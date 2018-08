Portarul Vlad, țap ispășitor pentru eliminarea FCSB din Liga Europa. Toate reacțiile

Gigi Becali, patron FCSB: „Dacă nu ai portar, nu ai cum să te califici. Era mingea afară un metru, el o bagă în gol. I-am zis lui Meme să nu mai facă circ, să nu mai danseze. El dansează în poartă. O să îi zic, băi copile, nu mai dansa. Eu l-am furat pe portar de la Craiova, asta e pedeapsa. El are talent, dar…2-0 să ai la pauză și să nu te califici. Nu mă mai așteptam să luăm gol. Mi-a zis Meme că e distrus. Are vreo vină Dică când un portar bagă mingea în poartă? Vina e a mea când trebuia să mai luăm un portar. Trebuia să îl ținem și pe Stăncioiu. Asta este, ne axăm pe campionat și cu asta basta. O să mai dăm doi jucători, nu mai avem ce face cu ei. Acum sunt la cald, dar mâine o să văd ce facem. Vina e a mea, sunt păcatele mele. Este una dintre cele mai triste seri ale mele în fotbal. Niciodată nu îmi amintesc să fi ratat o calificare de genul ăsta, poate doar atunci cu Mirel Rădoi. Am avut 2-0 la pauză, nu mă așteptam să iau gol. Cel mai rău mă afectează că pierdem coeficientul. Va fi greu să ne mai calificăm în grupe”.

Andrei Ivan, atacant Rapid Viena: „Eram foarte supărat, am crezut că nu mai revenim niciodată. Suntem prieteni, colegi, nu avem nimic. Sunt foarte bucuros că ne-am calificat în Europa League. Eram foarte nervos, parcă îmi pierdusem încrederea, nu mai aveam încredere în mine. Am crezut că au câștigat 3-0, îmi pare rău pentru CFR și FCSB. Nu mă așteptam”.