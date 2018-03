Prima reacție a Simonei Halep, după calificarea emoții în optimile Indian Wells în fața anonimei Caroline Dolehide. Jucătoarea română, numărul unu mondial, s-a calificat cu dificultate în optimile Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminică, după ce s-a impus în trei seturi în faţa americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2.

Halep (26 ani) a avut nevoie de două ore şi 6 minute pentru a trece de Dolehide (19 ani, 165 WTA), care în runda anterioară o eliminase pe Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie numărul 30).

Americanca a dominat primul set, câştigat cu un 6-1 sec, reuşind o serie de lovituri direct câştigătoare. Halep a ridicat nivelul în actul secund, în care s-a desprins la 4-2, după un prim break. Românca a avut 5-3, dar a fost egalată (5-5), meciul ajungând în tiebreak. Simona a jucat mai bine şi a reuşit să se impună cu 7-3. Halep a preluat controlul jocului în setul decisiv, în care s-a detaşat la 3-0 şi 4-1, toate ghemurile fiind adjudecate la diferenţă minimă. Simona s-a impus cu 6-2, după 31 de minute, şi a obţinut victoria.

Halep a reuşit 17 lovituri direct câştigătoare, Dolehide a avut 33, Simona a numărat 30 de erori neforţate, iar americanca 47. Românca a avut un procentaj de 68% la punctele câştigate cu primul serviciu, faţă de 64% la adversară.

”Respect pentru ce a făcut adversara mea. Am avut probleme în setul doi, dar tot atunci mi-am dat seama că am o șansă bună să câștig meciul. M-am deplasat foarte bine și asta m-a ajutat să câștig acest meci dificil. Publicul de aici e extraordinar. De fiecare dată îmi doresc să dau tot ce am mai bun pentru acești oameni. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat”, a declarat Simona Halep la finalul meciului.

Simona Halep a fost întrebată dacă noul statut de lider mondial îi conferă mai multe drepturi în echipă, în special în relaţia cu antrenorul Darren Cahill. Reporterul american a fost curios să afle dacă Simona îi dă ordine lui Cahill de când a urcat pe prima poziţie WTA, dar Simona nu vrea să facă asta nici măcar în glumă.

“Nu voi face niciodată acest lucru, dar dacă se va întâmpla, îi voi spune lui Darren să mă pedepsească! Nu îmi place să fiu aşa, să am genul acesta de atitudine. Lucrurile sunt normale în echipa noastră, nu s-au schimbat deloc. Am o echipă foarte bună, aşa că vreau să am grijă de ea”.