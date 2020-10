(Publicitate) ADRIAN MUTU devine oficial ambasadorul FAVBET ROMÂNIA

„Începând de astăzi Favbet România înseamnă și Adrian Mutu. Suntem un brand cu tradiție pe piața pariurilor și vorbesc aici de o experiență mai mare de 20 de ani și o activiatate în peste 10 țări din Europa și Africa și Asia. Începând cu luna august a acestui an, compania a început să activeze și în mediul online prin platforma favbet.ro. Am pus întotdeauna clientul pe primul plan și am oferit acestuia o experiență cât mai plăcută și cât mai exclusivă de pariere. Suntem cei mai buni, iar asta o spun rezultatele din țările în care deja activăm. Ne dorim să fim lideri și pe piața din România, motiv pentru care am ales să ne alăturăm imaginea cu unul din cei mai valoroși și puternici fotbaliști. Adrian Mutu se alătură echipei de ambasadori Favbet și astfel intră în primul 11 pe care am reușit să îl creăm în compania noastră prin aducerea unor sportivi extrem de importanți din toate sporturile. Atunci când spui Adrian Mutu clar spui fotbal de calitate, iar exact asta vrem să oferim și noi clienților români care aleg să ne utilizeze serviciile și produsele. Suntem încântați că Adrian a acceptat să vină în echipa noastră și face parte din familia Favbet. Îi urez bun venit în numele companiei!”, a spus CEO Favbet România, Serghei Burbulea.

“Mi-a plăcut întotdeauna să îmi asociez imaginea lângă companii valoroase. Așa se întâmplă și în acest caz deoarece Favbet înseamnă mult pentru Europa. Favbet este o companie cu o experiență vastă pe piața pariurilor și este lider în țările în care deja activează. Mă bucur mult că am intrat în primul 11 al echipei Favbet alături de personaje importante din sportul internațional și îmi doresc ca acest parteneriat să fie unul de bun augur care să dureze cât mai mult”, a dezvaluit fostul star al lui Chelsea.

Adrian Mutu este cel mai recent fotbalist care s-a alăturat echipei pline de staruri a ambasadorilor Favbet. Astfel, pentru „primul 11” au fost convocate nume mari ale sportului internațional precum atacantul lui West Ham, Andrei Yarmolenko, legenda fotbalului mondial, Andrei Shevchenko, fostul jucător al lui Arsenal (Anglia) și câștigătorul Ligii Campionilor cu Barcelona, Alexander Hleb, mijlocașul lui Barcelona și al echipei naționale a Croației – Ivan Rakitic și boxerul profesionist de clasă medie, Ivan Redkach.

Cei peste 30 de ani pe care i-a petrecut în terenul de joc l-au transformat pe Adrian Mutu într-un idol de talie internațională. Grupul Favbet a dovedit de fiecare dată că pilonul principal al acestui business este clientul. Astfel că, experiența lui Adrian Mutu îmbinată cu experiența Favbet internațional va atinge cota maximă a acestui parteneriat. Rezultatele nu vor intârzia să apară: clienți fericiți, clipe de Champions League, produse de calitate.

Favbet este o casă internațională de pariuri cu 20 de ani de experiență în domeniul divertismentului sportiv. În prezent, brandul este activ în peste 10 țări: Kazahstan, Belarus, Tadjikistan, Moldova, România, Germania, Rwanda, Croația și altele.



