(Publicitate) Locul 2 în clasamentul automobilelor cu 2 roți motrice, Locul 1 la clasa RC3

”Iată că s-a încheiat și Raliul Sibiului. A fost o etapă foarte dificilă desfășurată pe celebrele probe de lângă Păltiniș, într-o zonă superbă. Am început cu stângul vineri, nu am fost foarte inspirați în reglarea suspensiei pentru probele de vineri și fiind nevoiți să rulăm mai precaut, mașina glisând foarte mult. Sâmbătă am început mai bine cu un ritm mai susținut încercând să ne asigurăm poziția secundă în clasamentul automobilelor cu două roți și locul 1 la clasa RC3, chiar dacă vremea ne-a creat ceva surprize.

Un raliu foarte greu, dar extrem de frumos, proba Șanta desfășurată noaptea a făcut deliciul publicului ca în vremurile în care etapa de la Sibiu făcea parte din campionatul european de raliuri. Umiditatea a fost ridicată, în special pe proba cea mai lungă – Râul Sadului, astfel apa minerală naturală Borsec a fost indispensabilă în lupta împotriva deshidratării. Mulțumim partenerilor care ne susțin și în acest sezon într-o perioadă nu foarte ușoară pentru nimeni. Ne vedem în septembrie la Iași”, ne-a spus pilotul Adi Teslovan.



