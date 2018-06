Reacții după Iran – Portugalia 1-1. Carlos Queiroz: ”Ronaldo merita roșu”. Santos: ”Important este că suntem în optimi”

“Nu vreau să vorbesc mai mult, este ţara mea şi un jucător portughez. Ştiu că voi fi criticat”, a afirmat Queiroz, selecţionerul Portugaliei la Cupa Mondială din 2010, la conferinţa de presă de după meci, în urma căruia Iranul a fost eliminat de la Cupa Mondială 2018. “Dar nu este nicio problemă. Eu sunt obişnuit să fiu considerat un om contra unei naţiuni, iar o naţiune contra unui om încă din Africa de Sud. Nu am o problemă cu asta”, a adăugat Queiroz.

“Era de cartonaş roşu. Este o chestiune de atitudine, de curaj şi de caracter. Deciziile trebuie să fie clare pentru toată lumea. Deci, după părerea mea, a lui Infantino şi FIFA, toată lumea este de acord că VAR nu funcţionează cum trebuie. Asta este realitatea. Sunt multe plângeri”, a mai spus selecţionerul Iranului.

De partea cealaltă, Fernando Santos, selecţionerul Portugaliei, a apreciat că aspectul cel mai important este că lusitanii au obţinut calificarea în optimile de finală.

“Cel mai important este că ne-am calificat în optimi, ceea ce ne şi doream. Spania, care era favorită cu Maroc, a încheiat la egalitate (2-2). La o Cupă Mondială, nu poţi să te gândeşti că sunt meciuri mai uşoare decât altele, iar asta se dovedeşte la turneu. Important este că suntem în optimi, iar ambiţia noastră este de a continua la această competiţie. Atât timp cât ne vom pregăti pentru următorul meci mental şi fizic, adversarul nu este atât de important. Noi avem armele noastre şi vom profita de ele”, a precizat selecţionerul.

“În privinţa meciului, am început bine, cu o bună circulaţie a balonului, chiar dacă Iranul a ocupat bine spaţiile şi ne-a făcut să alergăm. În repriza secundă, am continuat pe acest drum, dar după penalty (ratat de Cristiano Ronaldo) am căzut în jocul lor dur şi agresiv. Iranul nu a avut nicio ocazie înainte de egalare. La penalty-ul ratat de Ronaldo, chiar şi cei mai buni jucători pot eşua. Toţi marii jucători vor întotdeauna să câştige. În privinţa VAR (sistemul video de arbitraj), cu două penalty-uri şi un cartonaş galben, eu cred că arbitrul şi VAR şi-au făcut treaba”, a adăugat Santos.

Selecţionata Portugaliei a terminat la egalitate cu formaţia Iranului, 1-1 (1-0), luni seara, pe Mordovia Arena din Saransk, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dar s-a calificat în optimi, unde va înfrunta Uruguayul.

Lusitanii au scăpat printre degete câştigarea grupei, fiind egalaţi în prelungiri de Karim Ansarifard (90+3 – penalty), după ce au condus prin golul marcat de Ricardo Quaresma (45), în timp ce Cristiano Ronaldo a ratat un penalty.

Portugalia a ocupat locul al doilea în clasamentul grupei, după Spania, Iranul a încheiat grupa pe locul al treilea, Marocul fiind ultima, notează Agerpres.