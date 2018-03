Reacții după meciul CSU Craiova – Dinamo 1-0. Bancu: ”Am devenit favoriți la câștigarea Cupei”

Reacții după meciul CSU Craiova – Dinamo 1-0. Oltenii sunt în culmea fericirii pentru calificarea în semifinalele Cupei României și se consideră principalii favoriți la câștigarea trofeului. În ”careul de ași” se mai află Gaz Metan Mediaș și FC Hermannstadt (Liga 2), iar cea de-a patra semifinalistă se va decide după meciul FC Botoșani – CSM Poli Iași, programat pe 13 martie, ora 17:30.

Dan Nistor, mijlocaș Dinamo: ”Am avut ocaziile noastre. Am făcut presing din minutul 1, dar nu am băgat mingea în poartă. Ei au înscris și au câștigat. Probabil, am intrat timorați, dar nu înceleg de ce, e fotbal. Încă o seară neagră pentru noi. Nemec este o pierdere pentru noi. Este accidentat și nu cred că va mai juca la Dinamo. Nu putem da vina pe gazon, și ei au jucat pe același teren. Le urez succes. În play-off încercăm să mai salvăm ce e de salvat. Să câștigăm 14 meciuri. Eu voi rămâne la Dinamo”.

Gabriel Torje, mijlocaș Dinamo: ”A fost un meci foarte disputat. Oricine putea să câștige. Ei au dominat prima repriză, iar noi am controlat repriza secundă. Am făcut o mică greșeală și am pierdut. Era ultima șansă de a mai ajunge în cupele europene. Trebuie să onorăm fiecare antrenament și joc. Nu trebuie să ne fie rușine că jucăm în play-off. Gazonul a lăsat de dorit, iar spectacolul a avut de suferit. Am fost înjurat de fanii olteni, dar sunt iubit de dinamoviști. Mulți scapă de lângă neveste, unde n-au voie să ridice tonul mai mult de doi decibeli, și înjură la stadion să le arate prietenilor ce tari sunt ei, după ce beau două beri. Sentimentele mele pentru Dinamo nu se schimbă cu nimic chiar dacă jucăm în play-out și am ratat calificarea în semifinalele Cupei. Vom vedea ce va fi din vară”.

Nicușor Bancu, mijlocaș CSU Craiova: ”La faza golului am plecat în adâncime, mă preegăteam să centrez, dar am văzut că a ieșit Penedo. Era mai greu dacă nu ieșea. Sper să se rezolve și problema gazonului, care este dezastru. Suntem favoriți să câștigăm Cupa, dar la fel a fost și anul trecut, când am fost eliminați de Voluntari”.

Alexandru Băluță, atacant CSU Craiova: ”Teorectic suntem favorți la câștigarea Cupei, dar trebuie să arătăm pe teren. Obiectiv nostru este să câștigăm finala, nu doar să o jucăm. Am alergat foarte mult, Mister mi-a spus să cobor, să-mi ajut fundași. Sunt meciuri când nu marchez, dar am alergat mult și am ajutat echipa. Dinamo nu ne-a încurcat tare, am dominat, ne-am creat ocazii. În repriza secundă, Dinamo a dominat, dar nu și-a creat ocazii clare. Am câștigat ca italienii. Vom încerca să aducem lumea la stadion prin prestația noastră”.

Florin Bratu, antrenor Dinamo: ”La nivel de organizare cred că am arătat bine, la atitudine. Am păcătuit la finalizare. Am dominat ultmele 20 de minute, dar nu e suficient. Ușor-ușor îi voi cunoaște pe jucători și voi încerca să scot maximum de la ei. Punctul lor forte era tridentul din față. Din păcate, o mică neatenție ne-a costat golul lui Bancu. Nu cred că a fost riscantă titularizarea lui Hanc fundaș dreapta. Am încredere în el. Aceștia sunt jucătorii pe care îi avem. Ne așteaptă meciuri dificile în play-out. Pesic era singura soluție din ofensivă în această seară. Obiectivul meu personal în play-out este schimbarea echipei. I-am văzut dezamăgiți pe jucători după meci, dar i-am felicitat. Trebuie să ne dorim mai mult, există potențial, dar trebuie să fim mai responsabili. Voi încerca să am un lot competivi, să obțin rezultate”.

Devis Mangia, antrenor CSU Craiova: ”A fost un meci dificial. Au schimbat antrenorul și era ultimul lor obiectiv al sezonului. În ultimele 20 de minute era normal să riște și să atace mai mult. Greșeala a fost că nu am reușit să închidem jocul. Dinamo a avut o atitudine schimbată, jucătorii au alergat mult. Cel mai bun lucru este că există o unitate între jucători și suporteri. Va trebui să găsim o soluție pentru îmbunătățirea gazonului. E normal ca toate echipele din semifinale să se gândească la trofeu”.

