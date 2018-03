România, la Campionatul European de polo masculin 2018. Calificare en-fanfare

România, la Campionatul European de polo masculin 2018 din Spania. Tricolorii au surclasat Cehia în prima manșă a play-off-ului.

ACTUALIZARE 3 martie. Cehia – România 6-17, în barajul pentru Campionatul European de polo masculin. Tricolorii s-au calificat la turneul final

România – Germania 9-6, în barajul pentru Campionatul European de polo feminin. Fetele cedaseră la 8 goluri în tur

Romania a învins Cehia cu 20-5 (5-1, 5-2, 6-2, 4-0) și si-a asigurat, practic, calificarea la turneul final de la Barcelona.

Principalii marcatori ai echipei lui Dejan Stanojevici au fost Tiberiu Negrean – cinci goluri, Mihnea Chioveanu – patru goluri, Cosmin Radu si Robert Gergelyfi – cate trei goluri.

Cosmin Radu, căpitanul echipei, pentru h2opolo.ro: “I-am condus de la început și până la sfârșit. Am câștigat, o să ne impunem și acolo și trecem mai departe. Nu am socotit niciodată la câte turnee finale am jucat. Din 2001 încoace, ar fi al 9-lea Campionat European la care particip”.