Arnold Schwarzenegger filmează la Praga al doilea sezon al serialului „Fubar”, produs de Netflix. Într-un moment de pauză, actorul a închiriat o bicicletă electrică și s-a plimbat prin capitala cehă însoțit de cei doi bodyguarzi ai săi, după cum arată imaginile publicate pe rețelele sociale.

Actorul cunoscut pentru rolul său de „mașină de ucis” din „Terminator” nu arată „așa de înfricoșător pe bicicletă“, a comentat cineva.

Cei care au filmat au remarcat că Arnold nu poartă cască de protecție: „Terminator, poartă cască!”. Dar are șosete compresive, care asigură o mai bună circulație a sângelui.

Schwarzenegger are probleme cu inima de mult timp. A suferit trei intervenții chirurgicale și i s-a implantat un stimulator cardiac în luna martie.

Fostul guvernator al statului american California a aterizat pe Aeroportul Václav Havel, sâmbătă, 7 septembrie.

În Praga, filmările la „Fubar” se desfășoară pe străzile Orașului Vechi. Conform programului de producție, al doilea sezon ar putea apărea pe Netflix în 2025.

Pentru fostul campion mondial de culturism, sportul încă joacă un rol important. Este adesea văzut mergând cu bicicleta în Los Angeles, unde actorul domiciliază.

Potrivit Business Insider, el face cinci kilometri în fiecare dimineață până la Golds Gym din Venice Beach, unde se antrenează.

Arnold Schwarzenegger was spotted in Prague riding a bike without security. pic.twitter.com/EuUedL6C2x