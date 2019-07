România va trimite un jucător la turneul internațional de tenis Red Bull Next Gen Open din Milano

Turneul de tenis Red Bull Next Gen Open aduce la București, în perioada 20-21 iulie, cel mai efervescent și spectaculos format din circuitul internațional. 8 dintre cei mai talentați jucători de tenis U21, selectați de către antrenorul Marius Comănescu în baza performanțelor sportive acumulate, vor avea ocazia să joace formatul competițional ATP Next Gen care schimbă regulile din circuitul internațional.



Aflat la prima ediție locală, turneul dinamizează jocul generației U21 din România – viitorii lideri ai tenisului național – și provoacă circuitul local la un spectacol total în care atât inovația formatului, cât și dinamica și rapiditatea schimburilor de mingi, vor electriza fanii sportului alb.

Fără avantaj, fără neț și fără arbitrii de linie sunt doar o parte din regulile care vor schimba modul în care tenisul este jucat și urmărit la nivel internațional, adăugând un grad ridicat de presiune în schimburile care decid soarta unui set. Aceste reguli elimină orice ambiguitate legată de deciziile de neț și păstrează constant publicul conectat la ritmul de joc.

Totodată, pentru a oferi o nouă dinamică tenisului masculin, turneul introduce regula celor 25 de secunde între puncte și un timp de încălzire mult mai scurt, startul fiecărui meci având loc cu exact patru minute de la pătrunderea pe teren a celui de-al doilea jucător.

Confruntările se joacă în formula primul la trei seturi, în structura accelerată de 4 ghem-uri pe set, imprimând o evoluție a punctelor mult mai decisivă. Tiebreak-ul este până la 7 puncte în toate seturile, disputat la 3-3 chiar și în setul decisiv.



În Finala Red Bull Next Gen Open, arbitrul de scaun va conduce deciziile fiecărui punct, însă tehnologia Hawk-Eye Live va fi utilizată integral pentru a raporta deciziile de linie ale arbitrajului.



Mai mult decât atât, fiecare jucător participant are dreptul la doar un singur time-out medical restricționat într-un meci.

Coaching-ul este unul tehnologizat, jucătorii, antrenorii și fanii împărtășind emoțiile, suspansul și agonia fiecărui punct electrizant din cadrul Red Bull Next Gen Open. Coaching-ul este încurajat prin intermediul unui headset special, iar spectatorii își pot susține fără rezerve favoriții – aplauzele, încurajările și deplasările în tribună fiind permise în timpul unui meci. Această regulă permite fanilor să se miște liber în stadion și în afara acestuia pe durata meciurilor, asigurând o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Campionii naționali U21 din România, Italia, Japonia, Olanda și Spania vor experimenta formatul inovator al turneului Red Bull Next Gen Open și se vor confrunta în Finala Globală a turneului.

Cu premii totale în valoare de 20,000 USD, turneul internațional Red Bull Next Gen Open pune în valoare noua generație de tenismeni U21, viitorii lideri ai sportului, într-un format de joc adaptat generației tech și desprins din circuitul Next Gen ATP Finals.

Marius Comănescu – unul dintre cei mai titrați antrenori români, cel care a ghidat cariera multor sportivi de prestigiu, precum Sorana Cîrstea, Irina Begu sau a celor din echipa Fed Cup – este Directorul Sportiv al turneului local Red Bull Next Gen Open, selectând riguros cele 8 tinere talente U21, care vor juca pentru un loc în Finala Globală de la Milano:

Vlad Dancu – locul 6 în clasamentul național (Seniori), 105661 puncte, gupa +20 de ani.

– locul 6 în clasamentul național (Seniori), 105661 puncte, Călin Manda – locul 10 în clasamentul național (Seniori), 52365 puncte, gupa +20 de ani.

– locul 10 în clasamentul național (Seniori), 52365 puncte, Dan Tomescu – locul 11 în clasamentul național, 51621 puncte, grupa +20 de ani.

– locul 11 în clasamentul național, 51621 puncte, Ștefan Paloși – locul 22 în clasamentul național (Seniori), 16038 puncte, grupa +20 de ani.

– locul 22 în clasamentul național (Seniori), 16038 puncte, Cezar Crețu – locul 5 în clasamentul național, 10763 puncte, grupa 18 ani.

– locul 5 în clasamentul național, 10763 puncte, Sebastian Gima – locul 4 în clasamentul național, 12463 puncte, grupa 18 de ani.

– locul 4 în clasamentul național, 12463 puncte, Matei Georgescu – locul 9 în clasamentul național, 3634 puncte, grupa 18 ani.

– locul 9 în clasamentul național, 3634 puncte, Radu Papoe – locul 6 în clasamentul național, 8926 puncte, grupa 18 ani.

– locul 6 în clasamentul național, 8926 puncte,

„Atunci când am primit invitația de a face parte din colectivul de organizare al primei ediții Red Bull Next Gen Open în România, am simțit că este de datoria mea ca om de tenis – fost jucător profesionist, antrenor și director de turnee – să ajut la dezvoltarea în viitor a acestui proiect frumos.



Este o șansă excelentă atât pentru generația U21 să cunoască direct acest format nou de concurs, cât și pentru câștigătorul național să reprezinte cu onoare România la Finala Globală a turneului Red Bull Next Gen Open, din Milano. Nu în ultimul rând, pentru iubitorii tenisului va fi un eveniment foarte dinamic și interesant de urmărit, pentru că aduce un curent nou și un aer proaspăt în tenis”, a declarant Marius Comănescu, Directorul Sportiv al turneului Red Bull Next Gen Open România.





România nu este la prima participare în cadrul competiției internaționale. În 2018, Bogdan Borza a fost wildcard-ul României la turneul internațional de tenis Red Bull Next Gen Open din Milano.

„Participarea mea la Red Bull Next Gen Open 2018 a fost una dintre cele mai pozitive experiențe din cariera mea. Formatul turneului este unul inedit, seturi scurte și la 40-40 punct decisiv, fapt care mi-a pus la încercare capacitatea de a mă adapta rapid la situațiile de joc și de a trece mai ușor peste emoțiile inerente unui asemenea turneu. Apreciez inițiativa organizatorilor de a promova tânăra generație și mă bucur că am fost primul jucător din România invitat să participe la acest turneu”, povestește Bogdan Borza.

Turneul local Red Bull Next Gen Open se va desfășura în intervalul 20 – 21 iulie 2019, în București, la Academia de Tenis Herăstrău. Întrucât Finala Globală Red Bull Next Gen Open se desfășoară concomitent și în strânsă relație cu Next Gen ATP Finals, experiența unică a jucătorului este cea care definește competiția. Este vorba de șansa ca jucătorii să se antreneze și să joace alături de cei mai buni din lumea U21 și de a fi parte din viitorul circuitului ATP.

Despre Red Bull Next Gen Open

Inaugurat în 2018 pentru a sprijini următoarea generație de jucători de tenis din întreaga lume, Red Bull Next Gen Open a fost primul eveniment de tenis organizat de Red Bull. Turneul a avut loc la Milano, Italia, în noiembrie 2018, cu opt jucători internaționali și a fost câștigat de către Geoffrey Blancaneaux din Franța, câștigător a patru titluri ITF (simplu).

Folosind regulile inovatoare Next Gen ATP Finals, Red Bull Next Gen Open a debutat în 2018 la Milano, Italia, cu un format wildcard.

În 2019, turneul se transformă într-unul internațional prin calificările locale și finalele naționale Red Bull Next Gen Open. Evoluția turneului poate fi urmărită pe redbull.ro/nextgenopen.

