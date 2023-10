Charlton a făcut parte din lotul Angliei care a câștigat Cupa Mondială din 1966, singurul trofeu suprem din istoria britanicilor. În acel an, mijlocașul ofensiv primea Balonul de Aur.

Alături de fratele său mai mare, Jack, care a murit în 2020, Charlton a jucat un rol-cheie în triumful Angliei la Cupa Mondială. A marcat trei goluri, două în victoria în semifinală împotriva Portugaliei.

Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Angliei, 106 selecții și 49 de goluri pentru prima reprezentativă, Sir Bobby Charlton și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Manchester United, unde a evoluat între 1956 și 1973, perioadă în care a cucerit 3 titluri (1957, 1965, 1967) și Cupa Campionilor (1968).

În cei 17 ani petrecuți la „diavoli”, el a jucat 758 de meciuri și a marcat 249 de goluri.

„Sir Bobby Charlton, 1937-2023. Cuvintele nu pot fi suficiente”, a fost reacția clubului Manchester United, pe X, fostul Twitter, după decesul legendarului fotbalist.

„Moștenirea sa va trăi mai departe prin Fundația Sir Bobby Charlton. Condoleanțe sincere pentru soția sa Lady Norma, fiicele și nepoții săi și, pentru toți cei care l-au iubit”, a mai transmis clubul englez.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.



Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobbys family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG