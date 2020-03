VIDEO | Cristian Pletea, puștiul teribil al tenisului de masă românesc, a făcut circ la Naționale. Ovidiu Ionescu și Berni Szocs, campioni la simplu

De Mihai Toma,

Constănțeanul Cristian Pletea, considerat puștiul teribil al tenisului de masă românesc, le-a arătat ambele sale fețe spectatorilor și telespectatorilor care au urmărit gala finală la Look Plus & Look Sport.

În semifinala disputată împotriva lui Rareș Șipoș, 19 ani, Pletea a ieșit din nou în evidență prin gesturi nesportive.

Nervos că a condus 3-0 la seturi, iar colegul său de la echipa națională a revenit la 3-2 și conducea cu 7-2 în setul al șaselea, Cristian Pletea a șutat cu piciorul în paletă în direcția unui arbitru. A primit cartonaș roșu, iar adversarul a mai primit un punct. În cele din urmă, Cristian Pletea s-a impus cu 4-3.

Cristian Pletea joacă în campionatul Germaniei, dar la Campionatele Naționale Individuale ale României reprezintă Top Star Constanța FOTO: FRTM

Comportamentul lui Pletea a fost aspru criticat de directorul de marketing al FRTM, Beatrice Romanescu, din postura de comentator-invitat la microfonul Look Plus&Look Sport.

Campionatele Nationale Individuale RomstalSemifinala Masculin: Sipos Rares – Pletea Cristian Publicată de AmaTur Romania pe Duminică, 1 martie 2020

Cristian Pletea nu este la prima ieșire de acest gen. A comis-o și la competiții internaționale.

În ianuarie, la Openul Germaniei, într-un meci cu francezul Alexander Cassin, transmis live pe facebook de ITTF, Cristian Pletea și-a descărcat nervii prin același procedeu, lovind paleta cu piciorul, vinovată, în opinia lui, că loviturile lui nu mai trec peste fileu.

Mai mult, microfonele de fond au surprins și limbajul obscen folosit de Pletea în timpul time-out-ului cerut de antrenorul Andrei Filimon, la 3-2 la seturi pentru Cassin și 4-3 pentru francez.

Frustrat că a condus cu 2-1 la seturi, iar adversarul preluase controlul jocului, Pletea a urlat în gura mare: ”Numai în jos, mânca-ți-aș. Las-o mă în p..a mea, numai în jos! Toate mi s-au dus numai în jos. Fețe de unică folosință, mânca-ți-aș. Dă-o-n p..a mea, că se duce numai în jos!”.

Cassin vs Pletea | 2020 German Open ? Spectacular #TableTennis on Show! ??? Alexandre Cassin ? Cristian Pletea ??#ITTFWorldTour ?? #2020GermanOpen Publicată de International Table Tennis Federation pe Miercuri, 29 ianuarie 2020

Finala feminină de simplu a fost adjudecată clar de Bernadette Szocs, scor 4-0 cu Elizabeta Samara.

Ovidiu Ionescu şi-a trecut în palmares al treilea său titlu naţional în acest weekend, după cele de la dublu masculin, alături de Cristian Chiriţă, şi de la dublu mixt, alături de Bernadette Szocs.