Piesa de rezistență: cifră de afaceri de 313 milioane de euro în 2024

Omul de afaceri este necunoscut în lumea fotbalului din România, chiar dacă este implicat la clubul piteștean în calitate de sponsor de mai mulți ani.

Este și unul dintre cei mai potenți sponsori din județul Argeș, având afaceri de aproape 400 de milioane de euro. Tudose deține firmele Getica 95 COM, AVA G.D. Investment, Getica Financial și Energetica 95 Only Power.

Cea mai importantă firmă pe care o deține este Getica 95, care doar în 2024 a avut o cifră de afaceri de 313 milioane de euro. Profitul a fost de 1,3 milioane de euro, adică 6,45 de milioane de lei.

În insolvență în perioadă iunie 2021 – august 2023, cel mai bun an pentru Tudose a fost în 2020 când a câștigat 16,1 milioane de euro.

Tudose: „Vreau pachet de acțiuni”

Sponsorul echipei a oferit un interviu pentru gsp.ro în care a explicat ce planuri are la echipa de tradiție a României: „Eu sunt de mult timp alături de echipă, prin diferite proceduri, fie ca sponsor, fie sub formă de reclamă. Acum doresc să fiu mai implicat și să dețin un pachet de acțiuni. Dacă va fi majoritar, cu atât mai bine. Încercăm să găsim o formă de a transforma clubul, de a vedea cum ne asociem”.

Mai mult, Tudose a cerut și sprijinul autorităților locale și vrea un proiect de lungă durată: „sunt de părere că un club în România trebuie să aibă un investitor privat, iar Consiliul Local să contribuie cu stadionul, infrastructura și baza pentru pregătire.

E greu ca privatul să vină și să facă o infrastructură de 80-100 de milioane de euro. Și să ții o echipă, în calitate de autoritate locală doar ca să câștigi capital electoral e total greșit. Înseamnă că arunci banii pe geam.

Dar e nevoie de timp. E ca atunci când construiești o casă, începi de la fundație. În cazul fotbalului, de la copii și juniori. Ar trebui un proiect de 4-6 ani”.

