Poliția Metropolitană a estimat că au fost prezente aproximativ 100.000 de persoane, iar manifestația a durat în jur de 3 ore.

Două persoane au fost arestate, după ce au lansat focuri de artificii asupra ofițerilor din Trafalgar Square.

Participanții la protestul din centrul Londrei au purtat pancarte pe care scria „Libertate pentru Palestina” și „Opriți bombardarea Gazei”.

Officers engaged swiftly with this individual on top of a bus on Whitehall a few minutes ago, and we can confirm he is now down safely. pic.twitter.com/JbYmLXIM1d

Răspunzând postărilor de pe rețelele de socializare, conform cărora steaguri ale grupării teroriste Stat Islamic erau purtate în mulțime, poliția a precizat a spus că ofițerii specialiști au transmis că acestea sunt, de fapt, „shahada”, o declarație de credință în Islam.

