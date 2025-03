Cristina Bâtlan, fondatoarea celebrului brand Musette, a dezvăluit recent că trece printr-o perioadă dificilă, după ce a acumulat 20 de kilograme într-o singură lună. Deși nu este mulțumită de această schimbare, femeia de afaceri a mărturisit că lucrează pentru a reveni la vechea siluetă.

Într-o discuție cu una dintre angajatele sale, pe care a împărtășit-o și în social media, Cristina Bâtlan a vorbit deschis despre fluctuațiile sale de greutate.

„Doamne, am fost în Anglia o lună! Deci, Ioana, m-am îngrășat 20 de kilograme! Unde sunt kilogramele, spune-mi cum e posibil?”, a transmis Cristina Bâtlan pe Instagram.

Postările sale din ultimele zile au atras numeroase reacții. Totuși, antreprenoarea rămâne pozitivă și determinată să-și recapete forma fizică.

„De când talia mea este L/XL încep să primesc tot felul de încurajări sau complimente încurajatoare. Nici mie nu îmi place, însă nu am inelul Arabelei să fac o magie. Mâncatul la restaurant e ușor, iar slăbitul e un proces destul de lent de la o vârstă, lucru de care n-am ținut seama până acum. Mulțumesc, știu și eu care este adevărul. Lucrez la asta, urați-mi succes”, a mai spus femeia de afaceri.

Cristina Bâtlan făcea mișcare zilnic

De-a lungul timpului, Cristina Bâtlan a promovat un stil de viață sănătos, bazat pe echilibru și disciplină. Obișnuia să își rezerve zilnic timp pentru mișcare și lectură, considerând că acestea sunt esențiale atât pentru corp, cât și pentru minte. Acum, antreprenoarea este hotărâtă să-și redobândească stilul de viață activ și să revină la forma dorită.

„Mi-e rușine de mine să mă trezesc dimineața și să mă așez doar la o cafea. Fac 2-3 flotări, mișc puțin umerii, fac 2-3 abdomene, trebuie vreo 30 ca să fie eficiente, dar cam așa începe o zi și asta înseamnă că îmi dă încredere și vreau să mențin un corp sănătos. Apoi dacă nu citești în fiecare zi măcar o pagină, ajungi să fii ca în vorba aia: generația asta nouă scrie mai mult decât citește”, spunea Cristina Bâtlan.

Cristina Bâtlan a luat în greutate din cauza stresului cu problemele de sănătate ale fiului ei

Tot acest stres și-a pus însă amprenta asupra antreprenoarei, care mărturisește că a luat în greutate din cauza presiunii emoționale. Fiul Cristinei Bâtlan a avut probleme de sănătate.

„Știu că m-am îngrășat, doar că asta s-a întâmplat într-un proces. Tot într-un proces o să se ducă și înapoi. (…) Eu mănânc cum mâncam și înainte, doar că am început să iau proporții și am zis că e ceva întâmplător sau că trecut printr-o perioadă grea, la modul că mănânc doar la restaurant. Am zis că îmi revin, dar revenirea e înceată.

În ultimul an, am mâncat doar la restaurant, am călătorit foate mult, nu am stat acasă, nu m-am pus pe mine pe primul loc. Pe primul loc a fost fiul meu, care a avut o problemă medicală și care, în sfârșit, e bine”, a dezvăluit ea, la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

