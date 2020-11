﻿Peste 14.500 de măști FFP3 false, descoperite la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. „Le picau filtrele, asta înseamnă crimă”

România a emis, prin sistemul RAPEX, o alertă pentru măști neconforme aflate pe piață, care poartă marcajul CE, dar nu sunt certificate, a transmis ANPC, vineri dimineață. Cu o zi înainte, joi, medicii din Timișoara au descoperit că ultimele măști cumpărate de ei sunt false.

”Am descoperit un lot de peste 14.500 de bucăți, care nu erau conforme. De fapt, erau fake, am înștiințat imediat autoritățile și le-am retras de pe secții. Noi am sesizat organele competente și așteptăm să vedem ce putem să facem cu aceste loturi. Vorbim de măști FFP3, o anumită marcă, efectiv picau filtrele de la ele”, ne-a declarat Cristian Oancea, managerul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara.

Măștile false erau amestecate u cele conforme

Măștile au fost cumpărate de spital și, spune directorul, aveau toate certificatele în conformitate.

“Să ai 14.500 de măști neconforme înseamnă crimă”

Managerul susține că jumătate din măștile cumpărate în ultima tură sunt false.

Recomandări Noi date oficiale cu mortalitatea de 95% la pacienții COVID intubați: La Arad, din 70 au supraviețuit 3, la Timișoara, din 149 au salvat 9

”Din 25.000 de măști, să ai 14.500 de măști neconforme înseamnă crimă. Nu poți să pui oamenii să poarte măști neconforme, să intre în zona roșie cu aceste măști. Practic inhalezi prin ele tot aerul contaminat cu SARS-CoV-2, nu poți să mai ai pretenția ca personalul medical să fie sănătos. Cine face acest gen de lucruri face o crimă la adresa personalului medical”, a mai spus Oancea.

Cristian Oancea, managerul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, a arătat măștile neconforme

Conducerea unității sanitare a alertat autoritățile și a luat legătura și cu distribuitorii.

”Noi am înștiințat pe grupul de urgență de la nivelul județului poliția și DSP, care au trimis mai departe avertismentul. Am înștiințat inclusiv distribuitorii, ca unde au mai vândut să le retragă. Am sesizat că o parte din măști erau conforme, dar cealaltă, aproape jumătate, erau neconforme. Deci practic erau amestecate măști bune cu măști care nu erau conforme. Din fericire, personalul nostru utilizând foarte des și de foarte mult timp acest lucru ne-am putut da seama că acel filtru pica, se dezlipea foarte repede. Este greu de verificat dacă materialul este conform sau nu, cam toate arată la fel. Ar trebui să fie o autoritate care să verifice aceste produse”, a conchis managerul spitalului din Timișoara.

Măștile au fost achiziționate de la trei firme din România. Au costat 50 de lei cu TVA bucata, 120.000 de euro în total. Eticheta măștilor indică faptul că au venit din Polonia.

Medicii au fost cei care au remarcat că măștile au probleme

