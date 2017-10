Radiografia Autostrăzii Lugoj-Deva, făcută de ministrul Răzvan Cuc la Timișoara

Radiografia Autostrăzii Lugoj – Deva, făcută de ministrul Cuc la Timișoara. Sunt întârzieri serioase la unele loturi din Autostrada Lugoj-Deva, pentru un tronson din lotul 2 se face o nouă licitație din cauza urșilor, la lotul 4 a durat mult relocarea unei peșteri cu lilieci, iar lucrurile merg greu în continuare, cu toate că șoseaua de mare viteză ce leagă cele două orașe ar trebui să fie gata anul acesta.

Aflat, vineri, la Timișoara, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a încercat să facă o radiografie la autostrada lungă de 100 de kilometri.

Lotul 1, dintre Traian Vuia și Sanovița, de 27,4 kilometri, a fost inaugurat în decembrie 2013.

Pentru ultima secțiune din lotul 2 al autostrăzii trebuie să se facă o nouă licitație. Ministrului Transporturilor i se pare aberant că din cauza unor urși să se plătească cu 180 de milioane de lei mai mult pentru construcția noii autostrăzi.

El și-a amintit cum, la primele ședințe de guvern la care a participat, îi spunea fostului premier Sorin Grindeanu că va deschide acest lot de autostradă la începutul lunii martie. Primise asigurări de la directorul general adjunct al companiei de autostrăzi de la acea vreme.

„Printre primele ședințe de guvern îi spuneam fostului premier Grindeanu că vom deschide acest lot de autostradă undeva la începutul lunii martie. Exact directorul general adjunct de la vremea acea mi-a spus că se poate deschide, dânsul nemergând să vadă ce se întâmplă ca stadiu fizic pe această autostradă. Ulterior, când s-a făcut prima comisie de finalizare a recepției pentru lucrări, a venit să mă informeze că sunt anumite neconformități. Prima întrebare logică pe care i-am putut-o adresa a fost ce a păzit până atunci, de nu mi-a adus la cunoștință. Mi-a explicat, știți că fiecare are povestea lui. I-am spus să plece acasă. A plecat acasă, am discutat cu domnul director Ioniță și am avut o întâlnire cu antreprenorul chiar la Timișoara, unde i s-a adus la cunoștință faptul că pentru acele neconformități pe care dânsul le-a tratat și ne-a adus argumente din punct de vedere tehnic că nu sunt probleme, i-am prelungit perioada de garanție de la 4 la 8 ani. Dacă într-adevăr este foarte sigur că nu sunt probleme la structură sau alt gen de probleme, nu va avea nimic împotrivă să prelungească garanția. Și asta s-a și întâmplat. Este un antreprenor care are un istoric nu tocmai bun, știm foarte bine că o parte din echipa aceea a lucrat și la Orăștie-Sibiu”, a mai precizat ministrul Transporturilor.