Alegerile prezidențiale pentru doi elevi care au împlinit 18 ani cu o zi înainte și o zi după primul tur: „Cer multă onestitate”/„Eu sunt interesată și de trecutul lor”

Alexandru a împlinit 18 ani sâmbătă, cu o zi înainte de alegeri, iar Nicole a devenit majoră luni, la o zi după primul tur, fiind în imposibilitatea de a vota duminică. Ambii tineri susțin că au încercat să se informeze în perspectiva alegerilor prezidențiale.

Peste 900.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani au votat în primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Potrivit statisticilor oficiale, această categorie de vârstă a fost și cea mai slab reprezentată în alegeri. Printre cei care au votat la primul tur al alegerilor prezidențiale pentru prima dată în viață este și Alexandru, elev al Liceului Teoretic Grigore Moisil din Timișoara, care a împlinit 18 ani sâmbătă, cu o zi înainte de deschiderea urnelor.

Onestitate și patriotism

„Acum că au venit alegerile și chiar sunt în măsură să iau o decizie m-am informat cât am putut, am întrebat în stânga, în dreapta și cumva pot să spun că am o alegere sigură pentru mine”, a declarat Alexandru pentru Libertatea.

Tânărul s-a declarat conștient că foarte multe așteptări pentru rezultate concrete nu poate avea. „Îmi dau seama că lucrurile, indiferent de cine e președinte, se mișcă greu fiindcă nu e decizia unui singur om. Poți să ceri de la un singur om multă onestitate sau patriotism. Să țină cu țara și să facă cât mai mult posibil. Realizez că nu se pot face toate, e cumva o limitare a sistemului”, a mai explicat tânărul alegător.

Alexandru

Spune că încearcă să vadă dincolo de discurs

Informațiile despre candidați și propunerile lor, Alexandru și le-a luat din cercul de prieteni și de la familie. „Am încercat să mă bazez mai puțin pe internet sau ce se aude pe la știri”, a mai spus tânărul timișorean, potrivit căruia îndemnurile de a vota un anumit candidat nu l-au influențat.

„Sincer, faptul că te îndeamnă nu e un lucru rău atât timp cât respectivul candidat intenționează să aibă cât mai multe voturi ca să devină președinte, dar trebuie să te bazezi și pe ce e rațional, să nu te duci pe cel care se promovează cel mai mult pentru că s-ar putea să fie numai atât, doar promovarea”, a mai explicat Alexandru.

Elevul timișorean a declarat pentru Libertatea că atunci când vine vorba de politică, tinerii „știu mai puțin decât părinții noștri”. „Îmi dau seama că ce aleg acum, când am 18 ani, o să mă impacteze mai târziu, când avansez în viață”, a mai subliniat tânărul de la Moisil, care e pasionat de sport și dorește să devină un halterofil profesionist.

Tânăra care a ratat „la mustață” primul tur

Nicole, la rândul său elevă la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, va putea vota doar la parlamentare și în turul doi al alegerilor prezidențiale. Primul tur l-a ratat pentru că a împlinit 18 ani abia luni, 25 noiembrie.

„Mi-aș fi dorit să pot vota și în primul tur, chiar dacă e o diferență de o zi. N-am votat niciodată și mi se pare un lucru foarte important”, a declarat Nicole pentru Libertatea.

Pentru a-i cunoaște pe candidați, Nicole a urmărit dezbaterile la care au participat candidații. Tânăra spune că nu au interesat-o doar promisiunile, ci și trecutul celor care au cerut votul pentru a fi președinte. „Am urmărit interviurile acestea care au avut loc în ultimele zile pe toate posturile de televiziune. Am fost atentă la discursul candidaților. Eu sunt interesată și de trecutul lor, nu mă uit doar la ce se spune în perioada electorală. Mă uit și la ce au făcut dânșii până în momentul acesta pentru țară pentru că mulți dintre ei fac parte din partide de mult timp și mă interesează și lucrul acesta”, a explicat eleva din Timișoara.

„Știu clar că vreau un președinte cu o viziune modernă”

Tânăra a mai declarat că nu s-a documentat foarte bine cu privire la atribuțiile președintelui, dar „știe clar că vrea un președinte cu o viziune modernă, care să nu se ia după gândirile tradiționaliste de până acum”. Mai concret, vrea ca președintele „să vadă lucrurile într-o altă notă, nu cum a fost condusă țara până acum, să vină cu ceva nou, cu ceva bun pentru țară”.

Nicole a mai explicat că subiectul alegerilor prezidențiale l-a discutat în familie și cu alți prieteni de vârsta ei. „Am prieteni care au împlinit deja 18 ani și care merg la vot și între noi, tineretul, ne sfătuim să mergem cât mai mulți la vot pentru că este un vot pentru viitorul nostru și pentru viitorul copiilor noștri dacă e să o luăm așa. Nu prea suntem noi pasionați de politică. Nu pot să zic că sunt ample. Sunt doar așa, la nivelul, tu ce votezi sau tu de ce crezi că ar trebui să votezi cu partidul respectiv. Nu ne luăm la ceartă pe subiectul ăsta”, a mai declarat Nicole, care vrea să urmeze o carieră în IT și nu știe în momentul acesta dacă va rămâne în România sau va pleca în străinătate.

