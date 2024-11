Castelul Huniade din Timișoara, reparat cu fonduri transfrontaliere pentru turism

În ședința din 27 noiembrie, consilierii județeni au aprobat proiectul ,,Integrated cultural and touristic routes in the cross-border area”. Acest proiect vizează crearea unui circuit cultural și a unei platforme comune de promovare a culturii în vestul României și estul Ungariei.

Noi surse de finanțare pentru Castelul Huniade

,,Castelul Huniade este unul dintre proiectele strategice ale județului Timiș în administrația noastră. Este o investiție care stagnează de mulți ani. Avem deja multiple finanțări care însumează un total de jumătate din necesarul sumelor pentru a fi reabilitat acel castel din centrul Timișoarei”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Castelul Huniade. Sursă: Facebook/Adrian Benea Photo Page

Printre sursele de finanțare identificate până acum se numără:

– 35 de milioane de lei prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS) – 32 de milioane de lei și 5 milioane de lei prin două axe ale Programului Național de Redresare și Reziliență – Un credit contractat de administrația județeană – Posibilitatea obținerii a 8-10 milioane de euro prin Programul Intereg VI – A România – Ungaria

Calendarul lucrărilor

Referitor la termenele de începere a lucrărilor, Simonis a precizat: „Vom lansa licitația în cel mai scurt timp, iar în 2025 ar putea să înceapă efectiv partea de reabilitare, care e pe PNRR. Acestea sunt fonduri care trebuie consumate până la mijlocul anului 2026”.

Președintele CJ Timiș a adăugat că partea de finalizare ar putea dura între trei și cinci ani, subliniind importanța începerii lucrărilor cât mai curând posibil.

Istoria zbuciumată a Castelului Huniade

Castelul medieval a fost construit în secolul al XIV-lea de Carol Robert de Anjou, regele Ungariei. De-a lungul timpului, edificiul a trecut prin numeroase transformări și distrugeri:

În secolul al XV-lea, a fost reconstruit de Iancu de Hunedoara după un cutremur

În anii 1700, a fost deteriorat în timpul asediului otoman asupra Timișoarei

După victoria habsburgicilor din 1716, a fost transformat în cazarmă de artilerie și depozit militar

În perioada 1848-1849, a fost distrus în timpul Revoluției Maghiare

În 1856, aripa de nord a fost refăcută

Până în 1948, a fost cazarmă

Din 1948, a devenit sediul Muzeului Banatului

Perspective

Reabilitarea Castelului Huniade reprezintă o prioritate pentru autoritățile locale, nu doar din perspectiva conservării patrimoniului cultural, ci și pentru potențialul turistic al obiectivului.

Deschiderea treptată a castelului, pe măsura avansării lucrărilor, ar putea aduce beneficii semnificative pentru comunitatea locală și pentru imaginea Timișoarei ca destinație culturală.

Cu noile surse de finanțare identificate și cu angajamentul autorităților locale, există speranțe reale pentru reabilitarea Castelului Huniade.

Acest proiect ar putea transforma cea mai veche clădire din Timișoara într-un punct de atracție major pentru turiști și un centru cultural important pentru regiune.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrările și dacă termenele estimate vor fi respectate. Cert este că reabilitarea Castelului Huniade reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea culturală și turistică a Timișoarei și a întregii regiuni.

