O femeie şi o adolescentă de 15 ani s-au încăierat într-o zonă centrală din Galaţi. Din câte se pare, femeia a agresat-o pe fată pe motiv că aceasta i-ar fi lovit fiul care îi făcuse avansuri. În scandal au fost implicate aproximativ 20 de persoane care s-au împărţit în două tabere, iar şapte dintre ele, între care şi cele două protagoniste, au fost amendate de către poliţiştii locali.

În centrul municipiului Galaţi a fost mare scandal marţi seară, când circa 20 de persoane, împărţite în două tabere, se manifestau violent, încercând să protejeze o femeie de 40 de ani şi o adolescentă de 15 ani, care se loveau reciproc. La faţa locului, au ajuns echipaje ale Poliției Locale cu forțe sporite pentru aplanarea scandalului şi din primele cerectetări efectuate se pare că femeia ar fi agresat-o pe fata de 15 ani pe motiv că aceasta i-ar fi lovit fiul care îi făcuse unele avansuri.

„Ea l-a pocnit pe băiatul meu, avea băiatul faţa roşie şi plângea. Eu am luat-o, dar nu am dat cu pumnul. Am apucat-o şi am tras-o de păr, că a venit masina atunci. Eu eram cu mâna în părul ei, am tras-o jos, că m-a ţinut cel roşcat şi a vrut să sară la mine la bătaie…a crescut în faţa mea…a spus – e nevasta mea, dar măi, nu ţi-e ruşine să spui că e nevasta ta la 15 ani pe care îi ai? Eu m-am dus şi înjuram acolo în parc, să îmi fac damblaua..te omor, cum te prind, dar la enervi”, le-a spus, femeia de 40 de ani, poliţiştilor locali, la secţie.