„O investigaţie internaţională ar însemna că nu suntem un stat şi că suntem controlaţi din exterior”, a declarat preşedintele parlamentului de la Tbilisi, Şalva Papuaşvili.

Demonstrația implică platforma „Unitate – Mișcare Națională”, „Coaliția pentru Schimbare” și grupul de opoziție „Georgia Puternică”.

Potrivit acestuia, solicitarea opoziţiei, care deşi reclamă nereguli nu cooperează în investigaţie cu organele naţionale, pentru o altă investigaţie care să fie condusă din exterior ar însemna, de asemenea, „că nişte rude vor veni şi ne vor spune că nu suntem un stat şi că nu putem face nimic pe cont propriu”.

În replică, Nika Melia, unul dintre liderii Coaliției pentru Schimbare, a declarat că protestul va „continua până când vor fi convocate noi alegeri” și a anunțat un nou miting programat marți la Palatul Sportiv din Tbilisi, îndemnând participanții să se adune „zilnic”.

