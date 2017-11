Zeci de familii cu copii născuți prematur s-au adunat, vineri, în amfiteatrul ambulatoriului de specialitate de la Spitalul Universitar de Urgență București pentru a cinsti viața chiar în locul în care bebelușii au venit pe lume. Printre părinții fericiți, soții Baltă, care au tripleți: două fetițe și un băiețel. Toți au vrut parcă să demonstreze astfel că vremurile în care prematuritatea înseamnă supraviețuire la limită au trecut.

Anual, zeci de mii de copii se nasc înainte să le vină sorocul, cum se spune în popor, și cu toate acestea cresc sănătoși și frumoși. Vineri, în amfiteatrul ambulatoriului de specialitate de la Spitalul Univeristar de Urgență București, părinți, copii și cadrele medico-sanitare deopotrivă s-au adunat sun sloganul ”Prematuritatea egal viață”.

”După mai multe încercări nereușite, timp de vreo cinci ani, am făcut tratament și acum un an, pe 14 decembrie, am aflat că vom avea tripleți. Și astăzi, că este ziua mamei, este cea mai frumoasă aniversare din viața ei”, povestește mămica tripleților.