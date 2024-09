Fostul mare jucător al Stelei și câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 are o operație programată de aortă, care este cea mai mare arteră din organism, pleacă din ventriculul stâng al inimii și ajunge până în zona abdominală, scrie GSP.

Duckadam a mai avut diverse probleme cardiovasculare, atât de-a lungul carierei de jucător, cât și după. Primele au debutat imediat după finala de la Sevilla, din 1986. Fostul mare portar a avut un cheag de sânge la mâna dreaptă, acesta a fost și motivul retragerii din fotbal la doar 27 de ani, notează sursa citată.

În 2019, Duckadam declara pentru Libertatea că a avut de-a lungul timpului opt operaţii grele, complicate.

„Păi, nu e atât de plăcut când se adună toate. Dacă stai bine cu sănătatea, treci mai ușor peste ele. Dar la mine se simte… Și se simte în fiecare dimineață. Când îmi trosnește o mână, un picior. Mă mai doare pe ici, pe colo. E greu… Dacă ai probleme de sănătate, așa cum am eu, chiar e dificil, dar nu avem ce să facem. Eu am avut opt operații grele, complicate. Opt! Nu e atât de plăcut când știi asta… În fiecare dimineață iau un pumn de pastile. Nu exagerez! Am 20 de medicamente pe care trebuie să le iau zilnic. Unele pentru coagularea sângelui, pentru circulație, pentru tensiune, pentru stomac, unele pe post de pansament gastric. Ha, ha, ha! Când v-am zis că nu-i așa simplu…”, declarat Duckadam în 2019, pentru Libertatea.

