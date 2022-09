Elvevii călătoreau în zona deschisă a pickup-ului, în condițiile în care așa-numitele „bakkies” sunt cele mai ieftine mijloace de transport din țară.

Zece persoane au murit la locul accidentului, altele au fost declarate decedate la un spital local.

[BREAKING NEWS] KwaZulu-Natal Transport Department confirms that 17 people have died in the N2 Highway accident.



Tune into Newzroom Afrika, DSTV channel 405 for more details. pic.twitter.com/ttKGRHqNr8