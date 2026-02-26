S-a terminat cu așteptarea! Samsung a lansat oficial noua serie Galaxy S26, iar modelul Ultra vine cu o funcție pe care o vei adora dacă ții la intimitatea ta. Cea mai tare inovație de pe S26 Ultra este Privacy Display: ecranul controlează pixelii astfel încât doar tu să vezi ce e pe ecran, în timp ce curioșii care se uită din lateral vor vedea doar un ecran negru, fără să fie nevoie de o folie specială. În plus, noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy aduce un salt uriaș de 39% în procesarea inteligenței artificiale.

Mark Zuckerberg nu se uită la bani când vine vorba de AI! Meta tocmai a semnat un cec de 60 de miliarde de dolari pentru partenerul celor de la OpenAI. Compania care deține Facebook și Instagram a bătut palma cu AMD pentru un contract mamut pe cinci ani. Miza? Achiziționarea de cipuri personalizate și preluarea a 10% din acțiunile producătorului american. Meta vrea să-și asigure „mușchii” necesari pentru viitoarele modele AI, comandând deja noua serie de procesoare AMD, care promite o putere uriașă cu un consum redus de energie.

Încărcarea mașinii electrice va dura cât un plin de benzină! O companie finlandeză a testat oficial bateria care se încarcă în mai puțin de 5 minute. Startup-ul Donut Lab a lăsat industria auto cu gura căscată după testele independente realizate în februarie 2026. Noua lor baterie solid-state a reușit să ajungă de la 0 la 80% în doar patru minute și jumătate. Partea cea mai tare? Tehnologia nu are nevoie de sisteme de răcire complexe, care fac mașinile electrice de acum grele și scumpe.

Și, că tot s-a lansat Galaxy S26 Ultra, pentru prima dată în istorie, Samsung a reușit să egaleze și chiar să depășească Apple acolo unde părea imposibil. Rezultatele de pe Geekbench confirmă: noul Galaxy S26 Ultra este extrem de rapid. Datorită procesorului Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung a depășit iPhone 17 Pro Max cu 18% în testele multi-core. Dar adevărata bombă este la capitolul „single-core”: după ani de dominare Apple, S26 Ultra a reușit să egaleze viteza iPhone-ului în deschiderea aplicațiilor și fluiditatea de zi cu zi.

Visul de a vedea din nou oameni în jurul Lunii mai are de așteptat. NASA a oprit numărătoarea inversă pentru misiunea Artemis 2! Cu doar câteva zile înainte de termenul limită, agenția spațială a anunțat o problemă tehnică gravă la propulsorul SLS. O scurgere de heliu a forțat inginerii să trimită racheta înapoi în hangar pentru reparații, anulând oficial fereastra de lansare din martie 2026. Cei patru astronauți, care intraseră deja în carantină, au fost trimiși acasă până la remedierea situației.

