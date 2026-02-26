S-a terminat cu așteptarea! Samsung a lansat oficial noua serie Galaxy S26, iar modelul Ultra vine cu o funcție pe care o vei adora dacă ții la intimitatea ta. Cea mai tare inovație de pe S26 Ultra este Privacy Display: ecranul controlează pixelii astfel încât doar tu să vezi ce e pe ecran, în timp ce curioșii care se uită din lateral vor vedea doar un ecran negru, fără să fie nevoie de o folie specială. În plus, noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy aduce un salt uriaș de 39% în procesarea inteligenței artificiale.

Mark Zuckerberg nu se uită la bani când vine vorba de AI! Meta tocmai a semnat un cec de 60 de miliarde de dolari pentru partenerul celor de la OpenAI. Compania care deține Facebook și Instagram a bătut palma cu AMD pentru un contract mamut pe cinci ani. Miza? Achiziționarea de cipuri personalizate și preluarea a 10% din acțiunile producătorului american. Meta vrea să-și asigure „mușchii” necesari pentru viitoarele modele AI, comandând deja noua serie de procesoare AMD, care promite o putere uriașă cu un consum redus de energie.

Încărcarea mașinii electrice va dura cât un plin de benzină! O companie finlandeză a testat oficial bateria care se încarcă în mai puțin de 5 minute. Startup-ul Donut Lab a lăsat industria auto cu gura căscată după testele independente realizate în februarie 2026. Noua lor baterie solid-state a reușit să ajungă de la 0 la 80% în doar patru minute și jumătate. Partea cea mai tare? Tehnologia nu are nevoie de sisteme de răcire complexe, care fac mașinile electrice de acum grele și scumpe.

Și, că tot s-a lansat Galaxy S26 Ultra, pentru prima dată în istorie, Samsung a reușit să egaleze și chiar să depășească Apple acolo unde părea imposibil. Rezultatele de pe Geekbench confirmă: noul Galaxy S26 Ultra este extrem de rapid. Datorită procesorului Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung a depășit iPhone 17 Pro Max cu 18% în testele multi-core. Dar adevărata bombă este la capitolul „single-core”: după ani de dominare Apple, S26 Ultra a reușit să egaleze viteza iPhone-ului în deschiderea aplicațiilor și fluiditatea de zi cu zi.

Visul de a vedea din nou oameni în jurul Lunii mai are de așteptat. NASA a oprit numărătoarea inversă pentru misiunea Artemis 2! Cu doar câteva zile înainte de termenul limită, agenția spațială a anunțat o problemă tehnică gravă la propulsorul SLS. O scurgere de heliu a forțat inginerii să trimită racheta înapoi în hangar pentru reparații, anulând oficial fereastra de lansare din martie 2026. Cei patru astronauți, care intraseră deja în carantină, au fost trimiși acasă până la remedierea situației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ziua din 2026 care are doar 23 de ore. Schimbarea orei vine mai devreme în acest an
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește, ca-n filme
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește, ca-n filme
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
GSP.RO
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Cum se încheie tunul secolului de la CFR Călători: ramele cu azbest cancerigen ale lui Călin Mitică vor fi duse la casat
Știri România 17:07
Cum se încheie tunul secolului de la CFR Călători: ramele cu azbest cancerigen ale lui Călin Mitică vor fi duse la casat
Cât costă mărțișoarele la tarabele din București. Prețuri și oferte în 2026
Știri România 17:03
Cât costă mărțișoarele la tarabele din București. Prețuri și oferte în 2026
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
Fanatik.ro
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Elle.ro
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, locuiesc încă separat, la trei ani de la nuntă. Cum decurge mariajul lor: „E un lucru bun faptul că stăm așa”
Stiri Mondene 16:56
Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, locuiesc încă separat, la trei ani de la nuntă. Cum decurge mariajul lor: „E un lucru bun faptul că stăm așa”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
ObservatorNews.ro
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax.ro
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Incident șocant în Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan și a strivit-o pe mama lui de un zid
KanalD.ro
Incident șocant în Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan și a strivit-o pe mama lui de un zid

Politic

Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
Politică 17:08
Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Politică 16:22
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari”
Fanatik.ro
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului