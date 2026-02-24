Contractul, valabil pe o perioadă de cinci ani, include și achiziția a 10% din acțiunile AMD de către Meta.

Un nou acord major în „bula” AI

Această înțelegere vine în contextul unei creșteri masive a cererii pentru procesoare destinate industriei AI. În 2024, AMD a semnat un acord similar cu OpenAI, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra valorii acțiunilor companiei, fiind considerat un vot de încredere în tehnologia dezvoltată de aceasta.

Meta a mai semnat un contract separat și cu Nvidia, principalul rival al AMD, pentru achiziționarea a milioane de cipuri AI.

Potrivit Lisa Su, CEO-ul AMD, compania va furniza 6GW de cipuri către Meta, începând cu 1GW din seria MI450, care urmează să fie lansată în a doua jumătate a anului 2026.

„Meta pariază pe AMD”, a declarat Su, subliniind ambițiile CEO-ului companiei, Mark Zuckerberg.

Meta va avea parte de cipuri personalizate

Pe lângă cipurile grafice AMD, Meta va achiziționa și procesoare, inclusiv o variantă personalizată pentru nevoile platformei de socializare.

„Procesorul personalizat va fi optimizat pentru a oferi performanțe puternice, menținând în același timp un consum energetic redus”, a explicat Su.

Acordul mai include două generații de procesoare CPU dezvoltate de AMD.

Piața cipurilor AI e în continuă expansiune

Analiștii din industrie estimează că piața hardware-ului pentru AI va depăși ca mărime piața echipamentelor necesare pentru antrenarea modelelor mari (LLM) de Inteligență Artificială.

Cu toate acestea, Meta își diversifică strategiile, lucru confirmat de Santosh Janardhan, șeful de infrastructură al companiei.

El a subliniat că Meta își dezvoltă propriile procesoare și se sfătuiește cu Google pentru utilizarea cipurilor Tensor (TPU) în proiectele care implică AI.

„Scara la care construim centre de date și infrastructură necesită colaborări cu mai mulți furnizori de cipuri și abordări variate”, a declarat Janardhan pentru Reuters. „Toți producătorii de cipuri ajung, într-un fel, să aibă un loc la masă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE