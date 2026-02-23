Agenția spațială a întâmpinat o problemă tehnică legată de fluxul de heliu către etapa superioară a rachetei SLS (Space Launch System).

Racheta SLS urmează să fie dusă înapoi spre hangarul de asamblare

Racheta și capsula Orion urmează să fie transportate înapoi în clădirea Vehicle Assembly (VAB) pentru investigații și reparații, un proces complex care începe pe 24 februarie, potrivit Engadget. Aceasta era deja pregătită în configurație de lansare pe platforma 39B a Kennedy Space Center din Cape Canaveral, Florida, platforma „geamănă” a 39A, locul de unde a plecat spre Lună misiunea Apollo 11, cea în care au aselenizat pentru prima dată oameni.

De asemenea, un alt amănunt de notat este faptul că denumirea progamului „Artemis” vine de la zeița greacă cu același nume, care era totodată și sora geamănă a zeului Apollo, cel care a dat denumirea programului spațial lunar din anii ’60-’70.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a confirmat pe platforma X că „revenirea în VAB elimină fereastra de lansare din martie din calcul”.

Aprile, o nouă fereastră probabilă

Într-o postare pe blogul său, NASA a precizat că există șanse ca lansarea să aibă loc în aprilie, însă acest lucru depinde de rezultatele investigațiilor și reparațiilor efectuate în următoarele săptămâni. Problema tehnică a fost observată în noaptea de 21 februarie, când NASA a constatat „întreruperea fluxului de heliu către etapa intermediară de propulsie criogenică a rachetei SLS”.

Potrivit agenției, „etapa superioară utilizează heliu pentru a menține condițiile de mediu corespunzătoare pentru motor și pentru a presuriza rezervoarele de hidrogen lichid și oxigen lichid. Sistemele au funcționat în timpul testelor generale de lansare Artemis II, însă echipele nu au reușit să asigure un flux adecvat de heliu în timpul operațiunilor normale și reconfigurărilor ulterioare testului din 19 februarie”.

NASA asigură că racheta va rămâne într-o configurație sigură, folosind o metodă de backup pentru menținerea condițiilor necesare motorului și combustibilului.

Echipajul Artemis 2, format din comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover, specialista Christina Koch și astronautul canadian Jeremy Hansen, intrase în carantină pe 20 februarie, cu doar o zi înainte ca problema să fie identificată.

Artemis 2 e prima misiune cu oameni spre Lună din ultimii 54 de ani

NASA a confirmat ulterior că astronauții au ieșit din carantină. La începutul anului 2026, NASA anunța că misiunea Artemis II va fi devansată, fiind reprogramată pentru martie, comparativ cu data inițială din aprilie 2026, în urma unor întârzieri din 2024.

Această misiune de zece zile va marca primul zbor cu echipaj al rachetei SLS, iar echipajul Artemis 2 va efectua un zbor în jurul Lunii la bordul capsulei Orion. Cu toate acestea, problemele întâmpinate în cadrul testelor din februarie au determinat amânarea inițială, iar acum lansarea depinde de cât de rapid va fi remediată situația actuală.

