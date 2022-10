În unele zone din NDjamena s-au putut vedea nori defum negru iar grenadele lacrimogene s-au auzit pe tot parcursul zile. Mai multe drumuri au fost blocate cu baricade și cauciucuri arse și majoritatea magazinelor s-au închis pentru a evita jafurile.

At least 50 people were killed and more than 300 were injured in the protests against the extension of the mandate of the French-backed transitional government for two more years in Chad. A nationwide curfew has been declared

