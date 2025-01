Filmul va fi disponibil în format 2D și Dolby Atmos și a fost deja apreciat internațional, obținând 8 nominalizări la Premiile Oscar 2025, inclusiv pentru „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regizor”, „Cel mai bun actor principal” și „Cel mai bun sunet”.

Un film biografic despre Dylan

Produs de Searchlight Pictures, filmul nu este doar o biografie a legendarului cântăreț, ci explorează și impactul social pe care Bob Dylan l-a avut asupra unei lumi în schimbare, încă de la începuturile sale.

Într-o eră plină de tranziții culturale și politice, tânărul Dylan, de doar 19 ani, din Minnesota, ajunge rapid pe scenă, devenind un simbol al schimbării sociale prin muzica sa revoluționară.

O poveste despre o ascensiune fulminantă

Povestea filmului urmează parcursul lui Bob Dylan de la începuturile sale, când ajunge la New York, în Greenwich Village, unde leagă relații cu mari staruri ale muzicii.

Când ajunge să devină o figură centrală a muzicii, carierea lui prinde amploare cu o performanță unică și controversată, care va lăsa o amprentă de lungă durată asupra scenei muzicale globale.

Timothée Chalamet, cunoscut pentru filmele „Call Me by Your Name” și „Dune”, joacă rolul principal al lui Bob Dylan. Alături de el se află actori de renume precum Edward Norton în rolul lui Pete Seeger, Elle Fanning în rolul Sylviei Russo (inspirație pentru Suze Rotolo, iubita și muza lui Dylan) și Monica Barbaro în rolul lui Joan Baez.

Producția și echipa din spatele filmului

Regizat de James Mangold, cunoscut pentru filme ca „Walk the Line” și „Ford v. Ferrari”, și co-scris de Jay Cocks, filmul beneficiază de o echipă de producție notabilă.

Printre producători se numără Fred Berger („La La Land”), Alex Heineman, Bob Bookman („The Silence of the Lambs”) și Jeff Rosen (reprezentantul lui Bob Dylan).

Echipa muzicală a filmului include profesioniști cu premii și nominalizări internaționale, printre care Nick Baxter și Steven Gizicki, câștigători ai premiului Grammy, alături de Ted Caplan („Ford v. Ferrari”) și Paul Massey („Bohemian Rhapsody”).

