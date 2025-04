Cum procedează escrocii

„Mi-a apărut pe Facebook reclama de la site-ul ăsta. Mi-am pus câteva semne de întrebare când am văzut că e disponibilă doar plata cu cardul și că nu pot să plătesc la curier. Cu toate astea am comandat. Au trecut în jur de 2-3 săptămâni, am văzut că nu s-a actualizat nimic”, a spus o tânără păgubită.

De asemenea, site-ul fantomă a înșelat zeci de oameni. Au fost convinși cu oferte tentante, iar escrocii au încasat banii, ulterior ștergând platforma.

Cum recunoști magazinele-fantomă

Pentru a putea recunoaște magazinele-fantomă, oamenii trebuie să fie atenți la anumite detalii. Mai precis, acestea nu au date de contact, nu au afișată firma care se află în spatele lor și nu au nici recenzii pentru produsele pe care le prezintă.

Cine se află în spatele acestor site-uri

Potrivit specialiștilor, în spatele site-urilor false, de cele mai multe ori, se află cetățeni străini: ruși, ucraineni, sârbi.

„Care vede potențial, simte publicul din țara respectivă care are un apetit deschis la cumpărături în online și de acolo apare simpla idee de ”hai să facem, să vedem ce iese”. Și magazinele mari online au început să fie reproduse de către alți răuvoitori”, a declarat Robert Feraru, expert marketing online.

Precauția, cea mai bună soluție

Precauția rămâne cea mai bună soluție în aceste situații. Dosarele de fraudă sunt soluționate greu. De asemenea, paguba este aproape imposibil de recuperat, iar escrocii foarte greu de găsit.

„Atenție la ofertele sub prețul pieței. Dacă ceva pare prea bun pentru a fi adevărat, atunci chiar nu este. Dacă vă considerați victimă a unei fraude, contactați de urgență autoritățile competente și sesizați incidentul”, spune Andreea Balaș, Poliția Ilfov.

Poliția Capitalei a lansat o campanie inedită de prevenire a fraudelor online, folosind inteligența artificială (AI) pentru a crea o melodie educativă. Cu versuri precum „Dacă dai click, ai fost păcălit” și „WhatsApp-ul tău e deja hackuit”, cântecul este conceput pentru a ajuta utilizatorii să recunoască mai ușor înșelătoriile din mediul digital.

