Groapa comună a fost descoperită în pădurea din comuna Popricani. Săpăturile abia au început, iar Parchetul Militar a deschis un dosar penal. Locul exact al execuţiilor a fost descoperit în urma analizei mărturiei unui localnic, pe atunci adolescent, cât pe ce să fie executat de soldaţi. L-au lăsat să plece după ce s-au convins că nu este evreu, relatează Digi24.

În 2010, martorul a indicat locul primei gropi comune descoperite acolo , cu 36 de victime. Recent, specialiştii de la Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel au desluşit din gesturile bărbatului locul celei de-a doua gropi comune. Omul, Vasile Enache, a murit între timp

„Pe simţ şi pe analiză psihologică am ajuns foarte repede printr-o săpătură efectivă. Adică, am săpat şi am dat de primul femur. La 60 de centimetri, circa. Iar de acolo au preluat cei de la Parchetul Militar Iaşi” a declarat Elisabeth Ungureanu, coordonator proiect INSHR „Elie Wiesel”.

Pentru prima groapă comună, descoperită în 2010, în imediata vecinătate a celei unde se fac acum cercetările, s-a dat în 2014 sentinţa de genocid. Dincolo de aspectul penal, care nu îşi mai poate produce efectul, ceea ce contează este reparaţia istorică.

În satele din Popricani mai trăiesc localnici, care îşi amintesc de atrocităţile soldaţilor români din vara lui 1941.

„A venit din oraş convoiul acela. Noi eram cu vitele pe imaş. Am zis, ce-i acolo? Când colo, evrei. Se auzeau vorbe că a fugit o fată de vreo 16 ani. A fugi de acolo şi ei au fugit după dânsa şi acolo au împuşcat-o” a spus Constantin Voronciuc.

„I-a pus întâi şi au făcut gropile. Ei, nu altul. Şi pe urmă îi aducea, îi punea pe marginea gropii, le trăgeau un foc, cădeau acolo. Unul peste altul. Şi luau tot! Copil, mamă, tată, fraţi, surori, tot luau” povestea Lucica Baltaru.

În pogromul de la Iaşi şi-au pierdut viaţa peste 13.000 de evrei, susțin datele istorice cunoscute până în acest moment.

Sursa foto: INSHR „Elie Wiesel”

