Evadarea a avut loc duminică dimineață și a durat doar câteva minute. Nicio persoană nu a fost rănită în timpul evadări lui Redoine Faid, relatează siteul postului radio Europe 1, citat de Mediafax.ro.

Elicopterul folosit în timpul evadării infractorului din închisoare a fost incendiat. Aparatul de zbor a fost descoperit în zona orașului Gonesse. Momentul evadării a fost filmat.

Suspecții au fugit apoi cu o mașină, a anunțat postul de televiziune France 3.

Redoine Faid a fost condamnat la 25 de ani închisoare pentru un jaf armat, soldat cu moartea unui polițist din Villiers-sur-Marne. Bărbatul a mai evadat în aprilie 2013 din penitenciarul Lille-Sequedin și a fost prins după o lună și jumătate.

În noiembrie 2017, francezul Yoann Barbereau, în vârstă de 39 de ani, a reușit să evadeze dintr-o închisoare din Siberia, s-a ascuns un an la Moscova, apoi a reușit să traverseze o pădure și să ajungă într-un stat baltic, deși se afla pe lista celor mai căutate persoane din Rusia.

sursă foto: Twitter

