Bărbatul și-a comandat o bere înainte de atac

O persoană a murit pe loc, iar alte cinci au fost rănite. Împușcăturile au avut loc la restaurantul Alas Locas din Cleveland, la aproximativ 72 de kilometri nord-est de Houston, potrivit Biroului Șerifului din comitatul Liberty, relatează ABC News.

Martorii le-au declarat anchetatorilor că, înainte de împușcături, atacatorul și-a comandat o bere, dar „nu a conversat cu nimeni cu aproximativ o oră înainte de împușcături”, potrivit căpitanului David Myers de la Biroul Șerifului din comitatul Liberty. Apoi, el s-a dus la duba sa, s-a întors pe terasă și a deschis focul.

Atacatorul ar fi tras cel puțin 20 de focuri înainte de a fugi din bar. Motivul împușcăturilor rămâne în curs de investigare.

Împușcăturile au avut loc în jurul orei 2:30 dimineața, ora locală, când poliția a primit mai multe apeluri privind împușcături trase asupra barului, a declarat Myers într-un interviu acordat la fața locului pentru postul de televiziune KRTK, potrivit sursei citate.

Atacatorul a fost văzut urcând într-o dubă albă

Autoritățile au declarat că atacatorul a fugit din restaurant și a plecat într-o direcție necunoscută într-o dubă albă de dimensiuni mari, fără geamuri laterale.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

O victimă, care se afla în restaurant cu soția sa, a fost rănită grav, fiind transportată cu un elicopter la spital, unde a fost declarată decedată, potrivit oficialilor. Alte două persoane s-ar afla în stare critică.

A fost al doilea atac armat într-un bar/restaurant din zona metropolitană Houston în acest an.

Pe 23 martie, șase persoane au fost împușcate ,la un restaurant din sud-vestul orașului Houston. La două zile după împușcături, Departamentul de Poliție din Houston l-a arestat pe Jose Miguel Briceno, un cetățean venezuelean în vârstă de 25 de ani. Un al doilea suspect în cazul împușcăturilor este încă căutat, iar poliția crede că acesta a fugit în Mexic, au declarat autoritățile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE