Mugambe, care este și judecătoare la Înalta Curte din Kampala, capitala Ugandei, se mutase în Marea Britanie pentru a studia pentru un doctorat în drept la Universitatea Oxford.

Ea a conspirat cu adjunctul Înaltului Comisar ugandez, John Leonard Mugerwa, pentru a aduce tânăra femeie în Marea Britanie.

Mugerwa a aranjat ca Înalta Comisie a Ugandei să faciliteze intrarea femeii în Marea Britanie, în schimbul promisiunii Lydiei Mugambe de a vorbi cu un judecător responsabil de o acțiune legală în care era implicat oficialul ugandez.

Mugambe spera „să aibă pe cineva care să-i ușureze viața și să plătească cel mai mic cost posibil”. Ea a profitat de lipsa de cunoștințe a femeii despre drepturile sale în Marea Britanie. Victima a declarat în instanță că s-a simțit „singură” și „blocată”.

Procuroarea Caroline Haughey a spus juriului că „Lydia Mugambe a exploatat-o și abuzat-o pe victimă, profitând de lipsa ei de înțelegere a drepturilor la un loc de muncă plătit corespunzător și înșelând-o cu privire la scopul venirii ei în Marea Britanie”.

Mugambe a negat că ar fi forțat-o pe tânăra ugandeza să facă treburi casnice și a spus că a tratat-o întotdeauna cu „dragoste, grijă și răbdare. Nu am exploatat-o niciodată o femeie în Uganda, de ce aș exploata-o în Marea Britanie?”.

Juriul a considerat însă că Mugambe s-a angajat într-o „nebunie ilegală” cu Mugerwa, conspirând pentru a aranja ca tânăra femeie să vină în Marea Britanie.

Mugambe a fost găsită vinovată de conspirație pentru a facilita comiterea unei încălcări a legii imigrației din Marea Britanie, facilitarea călătoriei în vederea exploatării, forțarea unei persoane să muncească fără plată și conspirație pentru intimidarea unui martor.

Ea va fi condamnată la aceeași instanță pe 2 mai.

În momentul arestării ei de către poliția din Thames Valley, Mugambe le-a spus ofițerilor „că am imunitate”, arată imaginile înregistrare cu o cameră de corp.

