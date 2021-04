A murit fiica lui Emanuel Isopescu. Cătălina avea 49 de ani și a fost un fotomodel celebru în anii '90

Anunţul decesului Cătălinei Isopescu a fost făcut joi, 8 aprilie, de iubitul ei, actorul Oltin Tudor Hurezeanu, fost concurent la Exatlon şi primul român care a câştigat „Vrei sa fii miliardar”, a informat Adevărul.

Oltin Hurezeanu a scris scurt și sfâșietor: „Ain’t no sunshine when she’s gone” (n.r. „Soarele nu mai strălucește de când a plecat”).

Ioana Isopescu, sora Cătălinei, a scris: „Cea mai frumoasă fată din lume. The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021, Dumnezeu s-o odihnească”.

Mai multe persoane publice și-au exprimat regretul și condoleanțelele.

„Cătălina avea o eleganță princiară, călca pe nori, gestul mâinii, postura corpului erau coborâte din cer. Avea forță în exprimare, dar tandrețe în gest. Am văzut-o în diferite show-uri de modă. Am avut bucuria să lucrăm împreună, eu eram în echipa de producție a unui show electrizant, puternic, Jar, al Janinei Sârbu, show care a avut loc în Sala Tronului din Palatul Regal, ea era acel model ce făcea din haina pe care o purta o artă. M-a izbit ca un baros vestea morții ei, iar lacrimile curg fără să le pot opri”, a scris, pe rețelele sociale, jurnalista Irina Ionescu Homoriceanu.

„Mă uit, în lacrimi, la poze cu ea. A fost un suflet atât de special, frumos, creativ, unic. Îi sunt recunoscătoare din multe motive. Odihnește-te în pace, draga mea prietnă, Cătălina Ispoescu”, a scris și Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei Elle.





Citeşte şi:

Clotilde Armand, despre munții de gunoaie din Herăstrău: „A expirat contractul de salubrizare”

Verdict final în dosarul „Jaf în Balta Mică a Brăilei”. Acuzațiile procurorilor DNA, infirmate pe bandă rulantă în instanță

Clasament sumbru: România, pe locul 10 într-un top la numărul de morți în pandemie, în funcție de populație

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Veste incredibilă! Elena Udrea și Ioana Băsescu scapă de închisoare?! Ce se întâmplă în justiție

Observatornews.ro Imagini cu polițistul blocat în trafic și snopit în bătaie, la Baia Mare. Șoferul unui troleibuz a strigat la soția victimei să-și mute mașina din drum

HOROSCOP Horoscop 9 aprilie 2021. Racii își văd viitorul răsturnat, pentru că unele planuri nu merg cum trebuie

Știrileprotv.ro Poveste uluitoare în Brașov. O femeie a avut 15 ani grijă de un băiat, crezând că e fratele ei. Cine era de fapt

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)