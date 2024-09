Jones a fost actorul care a dat vocea personajelor legendare de pe ecrane precum Darth Vader din Războiul Stelelor sau Mufasa din Regele Leu.

Actorul Mark Hamill care l-a interpretat pe Luke Skywalker în trilogia Războiul Stelelor a trimis rapid un mesaj pe rețeaua X: „Cu inima frântă: #RIP tată”.

În vârstă de 72 de ani, Mark Hamill a postat apoi o fotografie pe Instagram în care îl îmbrățișează pe Jones și a notat: „Unul dintre cei mai buni actori din lume ale cărui contribuții la Războiul Stelelor au fost incomensurabile. Îmi va fi foarte dor de el. #RIP tată”.

În Imperiul Contraatacă, Vader a dezvăluit este tatăl lui Skywalker, Anakin, prin intermediul cuvintelor care au devenit celebre: „Eu sunt tatăl tău”.

Rob Minkoff, codirectorul The Lion King, a scris: „Am fost binecuvântat să lucrez cu el. Portretul lui Mufasa a fost perfecțiune. Ce om și actor puternic. A dispărut, dar nu va fi uitat niciodată. Odihnește-te în pace. De la înțelepciunea blândă a lui Mufasa la glasul amenințător al lui Darth Vader, James Earl Jones a dat voce unora dintre cele mai mari personaje din istoria cinematografiei”.

Jones a reprezentat vocea eroului negativ din Războiul Stelelor, Darth Vader, în timp ce actorul David Prowse a întruchipat fizic personajul în costum de pe ecran, pentru filmul original al seriei din 1977.

El a continuat să fie vocea lui Darth Vader timp de decenii, inclusiv în lansările recente precum Rogue One: A Star Wars Story (2016), The Rise of Skywalker (2019) și miniseria Obi-Wan Kenobi (2022).

George Lucas, creatorul Star Wars, l-a ales, după ce s-a gândit la Orson Welles, pentru a interpreta vocea celui care avea să devină cel mai faimos personaj negativ din istoria cinematografiei, Darth Vader.

„George voia o voce mai întunecată. Aşa că a angajat un tip care s-a născut în Mississippi, a crescut în Michigan, se bâlbâie, iar acea voce sunt eu. Am avut noroc, din toate aceste așa-zise handicapuri, de un loc de muncă plătit cu 7.000 de dolari! Și am crezut că sunt bani buni. Trebuia să fiu o voce într-un film”, a destăinuit, peste ani, Jones.

S-a retras din vocea personajului în 2022 și i-a cedat lui Disney permisiunea de a continua să folosească recreări digitale ale vocii sale pentru aparițiile ulterioare ale lui Darth Vader.

Jones a jucat în zeci de filme, inclusiv Field of Dreams, Coming To America şi Conan Barbarul.

A câştigat o serie de premii, inclusiv Emmy, Tony Awards, un Grammy şi un Oscar onorific.

