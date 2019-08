Poveste de viață a lui Laurenţiu Morăruş a reuşit să emoţioneze mii de oameni, după ce povestea lui a fost publicată pe Facebook de Bogdan Herea, care l-a întâlnit într-o zi de iulie, acum o lună, în centrul Bucureştiului.

La o lună după această postare, un fost coleg al lui Laurenţiu a anunţat decesul acestuia: „Cu regrete sincere… Țin să anunț că colegul nostru Morăruș Laurențiu nu mai este printre noi… Slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Ilie din Găiești…Dumnezeu să-l odihnească în pace…Miercuri ora 12…”

„Vin de pe strada Ion Campineanu, BUCUREȘTI unde, pe treptele unei scari, aproape de iesirea spre Intercontinental, am intalnit un OM. Il vad cu privirea trista si cu o caserola de ciorba in mana. Gandul ii e departe si il sperii cand ma apropii de el. Varsa ciorba si isi cere mii de scuze, crezand ca m-a stropit. Imi spune: „Pot sa va pun o intrebare? Eu cum ies din asta?”

El este Laurentiu Morarus, absolvent la Politehnica -Aerospatiala. Are 44 de ani. Povesteste ca a fost un copil sarac si i-a placut sa invete. Imi spune cu rusine ca facultatea trebuia sa fie 5 ani, dar el a terminat in 6. Pana acum un an a lucrat ca inginer si i-a mers foarte bine (M-a rugat daca poate intra pe gmail si mi-a arat poza cu el de cand era bine).

De un an sta pe strazi, e dezamagit ca, de cand l-a lasat sotia l-a cuprins si patima bauturii. Azi a ales sa dea banii pe o ciorba calda in loc de orice altceva. Isi doreste mult macar sa se tunda si sa se barbiereasca. M-a rugat sa ii dau voie sa sune pe cineva si a dat pe speaker. Era Mamina, cum ii spune el. L-a recunoscut imediat si l-a intrebat „Ce faci, Laur mami? Ti-a fost frig azi-noapte?” Ea nu il poate ajuta, sta departe si tatal lui nu vrea sa-l primeasca. Ea il roaga sa mearga la un spital, sa aiba cineva grija de el. Dar el imi spune mereu „Cum Dumnezeu ies eu din asta?”

Daca poate cineva sa-l ajute cu ceva, il gasiti pe aceeasi strada astazi. Nu mai are telefon, i l-au furat cand dormea. Dar din dar se face Rai!”, a fost mesajul făcut public în luna iulie.

