Participant în trafic: „Folosiți drept scuturi umane”

„Am fost folosiți drept scuturi umane de către Poliția Română! Pare scenariu de film, dar citește povestea mai jos ca să afli cum poți muri oricând, pe șoselele din România, ca urmare a unei decizii greșite a unui agent de poliție”, a notat, pe Facebook, Andrei Ghica, unul dintre participanții la trafic opriți pe DN1.

Acesta a povestit că, duminică, se afla în drum spre Sibiu, când un echipaj de poliție le-a făcut semn să oprească, împreună cu alte mașini, blocând astfel ambele benzi pe sensul spre oraș.

„Cu toții am rămas în mașini, nedumeriți, fără nicio explicație din partea agenților de politie prezenți la fața locului. Unul dintre agenți a trecut pe lângă mașinile noastre deplasându-se în spate, cu un fel de servietă în mână despre care mai apoi am aflat că s-ar numi spike – un dispozitiv cu țepi menit să oprească forțat un autovehicul în deplasare”, a notat Andrei Ghica.

„N-a mai durat decât câteva secunde până când am fost loviți din spate, din plin, de mașina despre care am aflat mai apoi că era furată și condusă de o persoană de cetățenie elvețiană, fără permis, aflată sub influența drogurilor și care era urmărită de către o mașină de poliție. În urma impactului am fost aruncați, cu tot cu mașina noastră, aproximativ 15 metri în față”, a acuzat Andrei Ghica.

Trei persoane au fost rănite şi patru maşini distruse, pentru ca, până la urmă, elvețianul de 19 ani, care nu avea nici carnet de conducere, să fie oprit din cursa lui pe DN1.

Poliția: „Cursă contracronometru”

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Sibiu au transmis că agenții nu au folosit intenționat mașinile altor şoferi pentru a-l prinde pe fugar.

„Subliniem faptul că în niciun caz, prin modul de acțiune, polițiștii nu au folosit mașini ale participanților la trafic pentru oprirea șoferului urmărit. Întreaga misiune, din momentul observării mașinii suspecte în trafic pe DN 1, Hula Bradului și până la prinderea bărbatului care o conducea, s-a derulat contracronometru, iar polițiștii aflați în urmărire au avut ca obiectiv prioritar siguranța celorlalți participanți la trafic”, a transmis IPJ Sibiu.

Potrivit Poliției Sibiu, „este regretabil faptul că participanți la trafic au avut de suferit în urma acestei misiuni”, iar pentru a stabili dacă „au fost sau nu sincope în modul de acțiune a polițiștilor”, modul lor de intervenție este analizat de polițiștii din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională și Serviciului Rutier.

În funcție de concluziile care reies în urma acestei analize, vor fi dispuse măsuri în consecință, a conchis IPJ Sibiu.

„Vampir” pozitiv la canabis

După ce a furat o mașină din Făgăraș, tânărul de 19 ani din Elveția nu a oprit la semnalele polițiștilor și a fost urmărit în trafic, fiind prins apoi pe o stradă din Șelimbăr.

Acesta nu avea carnet de conducere și a ieșit pozitiv la canabis. Tânărul a declarat că voia să ajungă la pădurea Hoia Baciu, din județul Cluj, ca să devină vampir.

„Vreau să merg la Hoia Baciu, în căutarea stră-străbunicului, contele Dracula, Vlad Țepeș. Sper că mă poate transforma într-un vampir. Toată viața am visat la lucrul ăsta și acum sunt aici”, a declarat tânărul, după ce a fost prins.

În cursa sa nebună, elvețianul a acroșat un autoturism pe DN1, în sensul giratoriu cu DJ 106D, soldat doar cu pagube materiale.

Al doilea accident, în care au fost implicate 4 autoturisme s-a produs pe DN1, în Șelimbăr, în apropierea unei stații de alimentare cu combustibil.

Cele patru mașini erau conduse pe aceeași direcție de deplasare, iar în urma accidentului au rezultat trei răniți, două femei și un bărbat.

Femeile au suferit un atac de panică și un traumatism cranio cerebral, iar bărbatul, traumatism toracic.

