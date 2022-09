În noaptea de 6 spre 7 septembrie, la fix șase luni de la lansarea campaniei care încurajează oamenii să dezumfle în secret anvelopele SUV-urilor, activiștii au luat acționat în Marea Britanie, Franța, Germania, Elveția, Țările de Jos, Norvegia, Danemarca, Cehia și Canada.

„Cetățeni curajoși din toată lumea au dezumflat cauciucurile de pe cel puțin 600 de SUV-uri, cu exact două luni înainte de deschiderea summitului climatic Cop27 al Națiunilor Unite din Egipt”, a transmis grupul, pe pagina de Twitter.

?600+ SUVS DEFLATED IN 9 COUNTRIES IN WORLDWIDE NIGHT OF ACTION?



SUVs ‘disarmed last night in UK, France, Germany, Switzerland, Netherlands, Norway, Denmark, Czech Republic & Canada – exactly 2 months before #COP27 climate summit and 6 months since Tyre Extinguishers launch pic.twitter.com/cfwhlLLHiI